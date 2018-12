“No me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo. Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar. Uno como hincha y jugador le quiere dar alegría a la gente. No poder dar esa alegría es un dolor muy grande”, dijo el delantero Carlos Tevez, quien felicitó a River por su título y reconoció: “Nos ganaron dentro de la cancha un partido y un campeonato. Estamos con bronca, odio; y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días”. Por otra parte, Tevez se mostró “triste” por la salida del DT Guillermo Barros Schelotto y aseguró: “Angelici y la dirigencia decidirán quién será el reemplazante. El que sea estará bien”.