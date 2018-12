#EstaEsParaVos La folklorista Leda Valladares es la homenajeada d el compilado El camino de Leda , que produjo el sello Fértil Discos con participación de artistas como El Remolón, Sofía Viola, Dat García, Jazmín Ezquivel, Pol Nada y Bárbara Silva, entre otros; y los dos singles adelanto ya están en Spotify: las colaboraciones de Chancha Vía Circuito + Shaman Herrera y de Tremor + Soema Montenegro.

#AltaTemporada ¿Y cuánto vale ver la serie nueva? Si estás para una oscura de suspenso sobrenatural sobre bonitas sirenas que acechan en los mares australianos, probá la debutante Tidelands (ya en Netflix). Y si te va el plantel de héroes alternativos de Marvel que protagoniza Agents of S.H.I.E.L.D. , escudate en el episodio final de la quinta (mañana a las 22, Canal Sony).

#InmigraciónDescontrolada Gringos come home. Los toques del techno-trío inglés Years & Years en Niceto Club (27/3), de los neoyorquinos Interpol en Vorterix (28/3) y del pop ero sudafricano Troye Sivan (28/3, Niceto Club) serán los shows por colectora del festival Lollapalooza , cuya traza central estará del 29 al 31/3 en el Hipódromo de San Isidro. Además, e l trío brasileño Tribalistas samba-pop-rockeará en el Luna Park ( 23/3 ) y los norteamericanos Cloud Nothing desparramarán su indie n oise ro punk oso por Niceto Club (10/4).

#Pantallazos En TV: la manija con las Fiestas también tiene cosas buenas, como el especial de sátiras navideñas con las animaciones de la franquicia Adult Swim (hasta el 26/12, a la medianoche, por I.Sat). En YouTube: ya podés buscar Lucero , flamante y noventoso clip de los pop-rockers Psicarios, y Hay un lugar , nuevo video –filmado en 360º– de los pegadizos, guitarreros y melodramáticos Bela Lugosi.

#CualquieraPuedeGooglear La fotógrafa británica Scarlet Page –hija de la leyenda Jimmy Page, de Led Zeppelin– desembarcará el 14/3 en Fola con Resonators+ , su muestra de imágenes de guitarristas rockeros célebres, cuya compilación en libro impreso dona sus ganancias a un fondo contra el cáncer infantojuvenil . Click fotogénico. Charly García reeditará su show La torre de Tesla mañana a las 20.30 en el Teatro Gran Rex. Click taquillero. Lo nuevo de los ingleses The 1975 (el disco A Brief Inquiry Into Online Relationships ) y de la pop era californiana Billie Eilish (el single When the Party’s Over ) ya pueden ser catados en Spotify. Click online.