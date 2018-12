La Asamblea Feminista de Rafaela se manifestará hoy, a las 19, frente al Concejo municipal de esa ciudad contra la ordenanza para "la protección integral de protección a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y el niño por nacer", que se tratará en sesión extraordinaria. El proyecto fue presentado a través de una "iniciativa popular" del grupo "Rafaelinos por la vida". "Lo propuesto es, de acuerdo a lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, de marzo de 2012, una práctica ilegal por atentar contra el efectivo acceso a los abortos permitidos", dice el comunicado difundido ayer por la Asamblea, que será recibida esta mañana, por primera vez, por el presidente del concejo municipal, Raúl Bonino. Al mismo tiempo, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, estuvo ayer en la llamada perla del oeste y ratificó el compromiso con la salud de las mujeres. "Sabemos que existe una ley vigente y que existe un fallo FAL, que es el que ha respaldado la posibilidad del acceso a la interrupción legal del embarazo, con una causal como es la de salud de la mujer, con causales como son la de violación, el embarazo adolescente, que está vinculado en su mayoría con abuso sexual infantil, y eso es un derecho. Nosotros no estamos de acuerdo en que a alguien se lo tenga que acompañar, si decide no continuar con un embarazo, en el peregrinar de un embarazo no deseado, de un embarazo que fue producto de una violación o de un cercenamiento de sus derechos. Eso es un retroceso", enfatizó la funcionaria provincial.

"Es gravísima la intención de utilizar herramientas del Estado para persuadir a mujeres que han sido violadas".

De manera solapada -sin difusión-, el cuerpo deliberativo llegó al tratamiento de hoy como consecuencia de varias embestidas contra los derechos de las mujeres, como la declaración de "ciudad pro vida" el 25 de abril pasado y la aprobación -con un objetivo concreto- de la reglamentación de las iniciativas populares el 22 de agosto.

El concejo de Rafaela tiene diez integrantes, la mayor parte de la coalición Cambiemos. Además de Bonino, la integran Marta Pascual, Alejandra Sagardoy, Leonardo Biotti, Hugo Menossi y Carina Visintini. En tanto, Lisandro Mársico es representante del Partido Demócrata Progresista; Evangelina Garrappa y Jorge Muriel son peronistas y Silvio Bonafede también, aunque en un bloque unipersonal.

La "iniciativa popular" de "Rafaelinos por la vida" propone un programa contrario a la legislación vigente. Así lo puntualiza el comunicado de la Asamblea Feminista de Rafaela: "Este proyecto de ordenanza plantea unos fundamentos y unos objetivos que atentan contra nuestra Constitución Nacional, nuestro Derecho Penal y todo el marco normativo internacional al que adhiere nuestra norma máxima. Si se lee con detenimiento la propuesta se puede observar la gravísima intención de utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las mujeres que han sido violadas y no quieren llevar a término su embarazo de que sí lo hagan, desconociendo e incumpliendo con el artículo 86 del código penal que prevé el aborto no punible por causales, los tratados de derechos humanos, principalmente la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las mujeres (CEDAW) y su protocolo facultativo incorporados a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22".

Las organizaciones feministas de Rafaela se quejaron también no fueron escuchadas por concejales. "Jamás fuimos convocadas por ningún miembro, solo se reunieron con quieren redactaron este proyecto, siendo que cuando se aprobó la ordenanza de ciudad pro-vida nosotras presentamos una alternativa, porque decíamos que esta es una batalla cultural con incidencias concretas en la vida de las mujeres, y entonces queríamos que se declare a Rafaela como ciudad defensora de los derechos humanos", expresó Celeste Werlen, de Enredadera Colectiva Feminista. Por su parte, Regina Grisolía, de la Asamblea, recordó que entonces los integrantes del Concejo "quedaron en dar una respuesta que nunca llegó".

Uboldi fue clara en su rechazo a la iniciativa. "Las ciudades tenemos la posibilidad de evolucionar y crecer, y se deben garantizar los derechos de las personas. El debate que Argentina se dio este año (sobre la legalización del aborto) fue dejar de lado la hipocresía y el estado provincial ha decidido que queremos acompañar a que todos tengan igualdad de oportunidades", afirmó la funcionaria provincial. De hecho, Santa Fe es una de las nueve provincias que garantiza la Interrupción Legal del Embarazo en una interpretación acorde a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

El comunicado de la Asamblea Feminista recuerda una muerte emblemática y hace preguntas nodales. "¿Es ético, jurídico y judicialmente viable que una ordenanza municipal contradiga y obstaculice las responsabilidades del Ministerio de Salud de la provincia y además intente coaccionar y obligar a una mujer a realizar algo en contra de su voluntad?", se pregunta la Asamblea, con las firmas de Enredadera Colectiva Feminista, Ni una menos Rafaela, Mujeres Evita Rafaela, La Néstor Kirchner, Mujeres de la Cooperativa Mural Comunicación, Cuatro de Abril Castellanos y Mujeres Autoconvocadas. Y sigue: "¿No fue suficiente el caso Ana María Acevedo, la joven santafesina de 19 años y tres hijxs que murió porque ninguno de sus médicos accedió -por creencias morales y religiosas- a garantizarle el acceso a su derecho a un aborto terapéutico y legal para que pudiera hacerse el tratamiento de quimioterapia?". La última pregunta es si "¿Lxs concejalxs de esta ciudad están dispuestxs a que por un accionar demagógico, todxs lxs rafaelinxs paguen el costo de una demanda similar?".