“Esto tiene que seguir, porque lo que conseguimos hace una semana fue histórico. ¿Si eso quedó manchado por esta derrota? No. El deseo de todos era llegar a la final del Mundial de Clubes, y ahora tenemos que seguir”, aseguró Marcelo Gallardo a Fox Sports, luego de la derrota ante Al Ain. “El gran tema era cómo íbamos a enfocarnos en este partido. Dependíamos de la buena calidad de pase en el juego, y si bien empezamos perdiendo, nos repusimos, lo dimos vuelta y no lo pudimos sostener, por desatenciones y malas decisiones”, analizó el Muñeco. El entrenador agregó: “El deseo de todos era jugar la final del Mundial de Clubes, pero no queda otra que seguir. El relajarnos era una pelea interna que uno tenía y para uno era difícil también. Todo es aprendizaje y la derrota deja enseñanzas, para mí y para los futbolistas”, agregó.

La responsabilidad del Pity. También enfrentó los micrófonos de la televisión Gonzalo “Pity” Martínez. El volante, que continuará su carrera en la MLS estadounidense, reconoció sentirse culpable por el penal errado, que podría haber puesto a River 3-2.

“Me siento responsable por haber errado el penal”, admitió el futbolista, que seguirá su carrera en Atlanta United. “Creo que hicimos un buen partido. Por ahí en fases puntuales no supimos marcar o tuvimos problemas. No concretamos todas las ocasiones que tuvimos de gol”, analizó el ex Huracán. Y agregó: “Pero no hay excusas. Por ahí en los detalles no estuvimos finos y eso no nos permitió ganar el partido. Luego en los penales, nuestro arquero tuvo oportunidades para tapar, pero fueron adentro. Los penales son así”.

Sin reproches para el capitán. Por su parte, Leonardo Ponzio afirmó que su equipo no debe “reprocharse nada”. El mediocampista aceptó que el plantel “millonario” tenía “una ilusión muy grande” de ganar la competencia FIFA después de “haber ganado una Copa Libertadores muy difícil” con la final ante Boca incluida. Pero reconoció que “en los últimos años, los rivales de otros continentes demuestran que están a la altura” en las grandes competiciones, producto de “la velocidad y la capacidad en el uno contra uno”.

“Futbolísticamente fuimos superiores en varios minutos del partido pero en otros momentos nos agarraron mal parados y nos convirtieron. Ellos nos alargaron porque se replegaban y dejaban un jugador colgado en ataque. Sabíamos que podía pasar”, asumió Ponzio. “Ya está, no hay que reprocharse nada, es lo que nos toca, nos queda un partido más”, completó.

Una pena para la propuesta del grupo. En tanto, el colombiano Rafael Santos Borré, autor de los dos goles de River en los 90 minutos, declaró que no se les dio el resultado. “No era el resultado que queríamos. Tenemos una tristeza grande porque no se nos dio. Atacando hicimos cosas muy buenas, siempre en River proponemos y vamos por todo, pero no se nos dio. Es una pena porque este grupo se merece muchas cosas”, señaló Santos Borré.

El delantero, que se perdió la revancha en la final de la Libertadores por una suspensión, jugó todo el partido y el alargue y fue el más desequilibrante en el equipo argentino. “Con pelota parada y contragolpe ellos nos complicaron. Tenemos que estar más atentos a eso y en los dos goles de ellos no estuvimos atentos”, cerró.