Como viene haciendo desde hace tiempo, el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, volvió a apuntar contra el gobierno de Cuba. Ayer, entonó el eslogan “Cuba libre” en una reunión que tuvo con el disidente cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, quien encabeza en Miami (donde vive desde la década de 1970) organizaciones como la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano. El ex capitán del Ejército, en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, calificó a Gutiérrez-Boronat, a quien recibió en su residencia particular en Río de Janeiro, como uno de los principales denunciantes de, dijo, las atrocidades cometidas por la dictadura cubana, como llama al gobierno de la isla. Pese a que la asesoría del líder ultaderechista brasileño publicó en las redes sociales fotografías y un corto video de la cita, el contenido de la conversación no fue divulgado. En uno de los videos, sin embargo, se ve que Bolsonaro entona el emblemático “Cuba libre”. Gutiérrez-Boronat fue uno de los participantes en la Cumbre Conservadora de las Américas, organizada el pasado 8 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu por uno de los hijos del presidente electo, el diputado Eduardo Bolsonaro, y que reunió a representantes de organizaciones derechistas de Latinoamérica. En dicha cita, Bolsonaro hijo llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a lo que llama las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, tras una propuesta en ese sentido hecha por el disidente cubano.