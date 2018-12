El temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense provocó inundaciones e interrupciones en el transporte público. Calles y pasos a nivel quedaron anegados, trenes y subtes suspendieron sus servicios durante la tarde y, luego de la tormenta, alrededor de cuarenta mil usuarios denunciaron cortes en el suministro de luz.

A partir del mediodía, se desataron fuertes lluvias en el área metropolitana. A la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que durante la tarde habría una “abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”. Según el organismo, entre las 3 y las 4 de la tarde llovieron 45.0 milímetros en Capital Federal, con lo que en 5 horas se acumularon un total de 55.5 milímetros.

Las líneas A, B y C de subte fueron interrumpidas cerca de las 4 de la tarde, cuando las precipitaciones fueron más fuertes. Usuarios del servicio compartieron en redes sociales imágenes de las formaciones y las estaciones. En la línea C, el agua se filtró al interior de los vagones, y se inundaron la estación Constitución y la terminal de trenes. En los videos, se observaba el suelo cubierto de agua y cataratas por las escaleras. La situación se repitió en la línea B, mientras que en la A hubo cortes de luz en estaciones como Río de Janeiro. Metrovías no informó de interrupciones en el servicio en las líneas D, H y E. Sin embargo, usuarios de Twitter publicaron fotos de estaciones inundadas.

También los trenes se vieron afectados por la tormenta. Los distintos ramales del ferrocarril Mitre funcionaron con servicio limitado, demoras y cancelaciones debido al anegamiento de vías. Trenes Argentinos informó que el ramal Tigre circuló de forma reducida entre Tigre y Núñez, mientras que el ramal Mitre circuló reducido entre Belgrano R y Mitre. “Los tres servicios funcionan con demoras y cancelaciones y están impedidos de acceder a la cabecera de Retiro por los anegamientos”, explicó la operadora en un comunicado de prensa. El Tren de la Costa, que recorre los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, también interrumpió su servicio por “anegamiento de vías”.

Los ramales del ferrocarril Roca, que conectan la Capital con el sur del conurbano, también se vieron obligados a interrumpir sus servicios. Según Trenes Argentinos, los ramales a Alejandro Korn, Ezeiza y Temperley-Haedo brindaron servicio con “importantes demoras” después de la interrupción por el anegamiento de vías entre Banfield y Lomas de Zamora. La empresa señaló que el ramal a Bosques vía Quilmes prestó un servicio limitado entre la cabecera de Constitución y la estación Florencio Varela “debido al agua acumulada en las vías”. El ramal a Bosques vía Temperley también se vio afectado y prestó servicio hasta la estación Claypole.

La zona sur del conurbano fue la más afectada por el temporal, con inundaciones en Lomas de Zamora, Lanús, Banfield, Adrogué, Temperley, y Avellaneda, entre otros sectores, con el Camino Negro bloqueado.

En la Ciudad de Buenos Aires, la intensidad del diluvio colapsó en una hora los sistemas de desagües. Esto provocó la inundación de calles en distintos barrios como Belgrano, Parque Patricios, Palermo, Villa Lugano, La Boca, Villa Crespo y Almagro, entre otros. Además de calles y avenidas bajo el agua, los vecinos porteños denunciaron a través de redes sociales la inundación de distintos pasos a nivel. Un auto quedó flotando en el viaducto de la Avenida Congreso, en Villa Urquiza. Por su parte, en el barrio de Belgrano, debido a un obrador del Gobierno de la Ciudad, el agua acumulada no drenó de forma adecuada en la Avenida Crámer al 1700.

Ante la persistencia del alerta, el Gobierno porteño aconsejó no circular por calles inundadas, no usar artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no tirar objetos que puedan obstruir los sumideros, ni sacar la basura. También recomendó a los vecinos no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables en la vía pública. Ni el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni el subjefe, Diego Santilli, se refirieron a las consecuencias del temporal.