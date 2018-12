El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) junto al grupo de Familiares por la Identidad exigieron al Gobierno que “en forma inmediata se dispongan los recursos acordados para continuar con la tarea aún pendiente en la identificación de nuestros héroes”, y denunciaron que por la negligencia de la administración de Mauricio Macri fue “suspendida la identificación de soldados en Malvinas”. Así el organismo que nuclea a los ex soldados se hizo eco del anuncio del Equipo Argentino de Antropología Forense que comunicó que suspende sus actividades en la Argentina porque el Estado no le ha girado los fondos acordados para las tareas realizadas durante el año 2018. Desde el Cecim La Plata cuestionaron duramente al gobierno. “Una vez más la gestión del presidente Macri no toma dimensión de lo que significa la defensa de los derechos humanos, no cumple con lo acordado oportunamente con el EAAF y deja a la deriva la tarea de concluir con la identificación de los soldados sepultados como NN en el cementerio argentino en Darwin Islas Malvinas”.