Facundo Daelli, el joven detenido tras protagonizar un escrache al fiscal general Germán Moldes cuando tomaba un café en un bar, recuperó la libertad. La noticia de su excarcelación la dio su representante legal, Graciana Peñafort, quien consideró la detención como un claro ejemplo de “disciplinamiento” y “censura”.

“Facundo manifestó una opinión política sobre los antecedentes de Moldes y sobre su actuación pública. Yo puedo comprender que no sea grata. Pero que no te guste una opinión de alguien no lo convierte en delito. La criminalización de las opiniones es censura”, señaló la abogada a través de su cuenta de Twitter.

Por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, el juez federal Ariel Lijo detuvo el viernes por la tarde a Daelli por presunto delito de amenazas. La abogada Peñafort relató en una serie encadenada de tuits que la madre de Daelli la había llamado para informarle de la situación.

“Hay un escrache, pero no hay amenazas. De hecho, Moldes sólo se ríe. Y señalo que el delito de amenazas tiene una pena menor de tres años y por lo tanto es excarcelable. Lo detienen solo para disciplinarlo y castigarlo”, contó Peñafort a propósito del video. Daelli es mago de profesión e integra una agrupación de “magos peronistas”, según cuenta en su Facebook.

Facundo escrachó al fiscal Moldes cuando tomaba un café en el bar Dandy de Av. Libertador y luego subió el video a las redes. Allí, además de dirigirle varios insultos, lo acusaba de querer meter preso a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Corrupto, coimero, no vas a salir más a la calle, asesino”, le decía, entre otras cosas. Ante la andanada, Moldes atinó a reírse e hizo gesto de saludo con las manos. Incluso chicaneó a quien lo insultaba con un “algunos no salen más”.

El video tuvo cierta difusión en las redes sociales. Lo que no se sabía era que Marijuán inició una causa por supuestas amenazas a su colega y que el viernes derivó en una sorprendente orden de detención librada por el juez Lijo.