Al menos 16.000 kioscos cerraron sus puertas en el último año, según reveló este domingo Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

Como principales causas de este fenómeno, Acuña mencionó la recesión económica que se profundizó durante el Gobierno de Javier Milei, la falta de regulación de grandes cadenas y la venta de productos tradicionalmente exclusivos de kioscos en otros comercios.

“El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

A esto le sumó la proliferación de cadenas de kioscos no reguladas, que compiten directamente con los comercios tradicionales.

“No están reguladas. Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, explicó.

Según datos obtenidos en reuniones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el número de kioscos cayó de 112.000 a 96.000 en un año, indicó Acuña.

“Preguntamos cuántas razones sociales de kioscos activas había y nos dijeron que éramos 96.000. Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos”, señaló el vicepresidente de UKRA.

Otro factor crítico en este proceso fue la caída en las ventas: en los últimos dos años, se produjo una disminución del 40%, con una baja del 30% al 35% en bebidas durante el verano.

“Se vende menos, mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas, compra cigarrillos más baratos”, señaló Acuña.

El referente también explicó que los costos operativos, como alquileres y sueldos, varían según la ubicación de cada kiosco, lo que complica aún más la rentabilidad. “Un alfajor triple promedio está en 1.500 pesos, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben”, agregó.

Respecto al impacto de la suba del dólar, el vicepresidente de UKRA dijo que “pasa lo mismo que cada vez que hay una elección". En el segundo semestre "se viene una disparada de precios, esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan”, concluyó.