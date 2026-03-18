Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de marzo de 2026

El Banco Central alcanzó este martes 50 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario, al adquirir 73 millones de dólares y acumular así un resultado positivo de 3504 millones de dólares desde el inicio del esquema vigente. Sin embargo, este desempeño no logró evitar la caída de las reservas brutas, que retrocedieron por quinta rueda al hilo hasta los 44.721 millones, afectadas por la baja en las cotizaciones y pagos recientes a organismos internacionales. En paralelo, <strong>las reservas netas se mantienen en terreno negativo, en torno a los 2063 millones.</strong>