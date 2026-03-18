Qué quiere la derecha en Brasil

Jair Bolsonaro

EA3045. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/01/2026.- Fotografía de archivo del 31 de enero de 2023 del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante un evento en Orlando (Estados Unidos). La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de prisión domiciliar por motivos humanitarios presentada por los abogados de Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia. EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich / ARCHIVO

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