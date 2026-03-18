Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: siguen los ataques cruzados mientras Trump pierde apoyos
24 horas
La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: siguen los ataques cruzados mientras Trump pierde apoyos
24 horas
La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: siguen los ataques cruzados mientras Trump pierde apoyos
24 horas
La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: siguen los ataques cruzados mientras Trump pierde apoyos
24 horas
La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: siguen los ataques cruzados mientras Trump pierde apoyos
24 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El Mundo
Opinión
Qué quiere la derecha en Brasil
Por
Emir Sader
18 de marzo de 2026 - 1:16
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jair Bolsonaro
EA3045. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/01/2026.- Fotografía de archivo del 31 de enero de 2023 del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante un evento en Orlando (Estados Unidos). La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de prisión domiciliar por motivos humanitarios presentada por los abogados de Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia. EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich / ARCHIVO
(CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)
Últimas Noticias
Actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, a 50 años del Golpe
“Presente de lucha, Porvenir de esperanza”, un ciclo de charlas para sostener la memoria
La transformación del mercado laboral en la era Milei
Santa Fe pierde unos 17 empleos cada día
Por
Luis Bastús
Los usuarios del sistema de ahorro buscan respuesta en la política local
Un Concejo para los damnificados del Bauen
Gremios advierten inconsistencias en liquidación de haberes
Maestros contra el “Dibu” Goity
Exclusivo para
Tras una denuncia del candidato que perdió en en la seccional Zárate - Campana, la Justicia intenta impedir su reelección
La UOM ratifica su apoyo a Abel Furlan en plena avanzada judicial
Por
Marcial Amiel
Irán y la amenaza que no fue
Por
Daniel Kersffeld
Peligro de Wolf
¿Irán o no Irán? Esa es la cuestión
Por
Victor Wolf
El CETC inaugura su temporada 2026 con "Geonnitus"
El fracking en imagen y sonido
Por
Santiago Giordano
El País
Habrá medidas hasta el viernes y no descartan una nueva marcha nacional
Cómo sigue el plan de lucha de las universidades nacionales
El ministerio de Capital Humano anunció que cierran 900 mil planes sociale
Pettovello aprovecha y cambia los planes sociales por vouchers
En medio de los escándalos judiciales
El Gobierno busca recuperar la agenda política con el envío de proyectos al Congreso
Por
Eva Moreira
Primer encuentro en la Corte Suprema
El ministro Mahiques se reunió con los supremos
Economía
La cotización del dólar sigue en calma
El BCRA volvió a comprar
Los ingresos tributarios bajaron en términos reales 9% interanual
Superávit gracias al ajuste y privatizaciones
El bono para las jubilaciones mínimas sigue congelado
Renunció el titular de la Anses
Un informe muestra cómo los costos fijos demolieron el bolsillo
Tres millones de pesos la canasta de clase media
Sociedad
Plantean que el aporte de los monotributistas es muy bajo
Osecac le reclama al Ministerio de Salud
Denuncia de la Organización Europea del Consumidor
Meta obliga a elegir entre pagar o ceder datos
Un video que reclama por los abusos en el cobros de servicios de internet y el exceso de avisos
Por una mejor experiencia digital
Se prepara para competir con Starlink en negocios aeroespaciales
Amazon lanzará su novena misión satelital
Deportes
Goleada de antología en La Fortaleza por la fecha 11
Torneo Apertura: Lanús no tuvo piedad con el golpeado Newell’s
Este miércoles se ponen en juego los últimos cuatro pasajes
Champions League: Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting pasaron a cuartos
La intención es construir el proyecto junto a Brasil, Chile y Uruguay
La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035
A menos de tres meses del certamen
La FIFA lanzó un adelanto de “Lighter”, la primera canción oficial del Mundial 2026