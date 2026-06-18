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Grupo B de la Copa del Mundo
A qué hora juegan Canadá y Qatar por el Mundial 2026, dónde verlo en vivo y formaciones
Ambos equipos vienen de empatar ante Bosnia y Herzegovina y Suiza respectivamente.
18 de junio de 2026 - 17:27
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