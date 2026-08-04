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Huracán no pudo ante Atlético Tucumán en Parque Patricios
Liga Profesional: San Lorenzo tropezó en Santiago del Estero ante Central Córdoba
A la espera del clásico de barrio que se disputará el próximo domingo, el Ciclón perdió y el Globo empató sin goles.
04 de agosto de 2026 - 02:26
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Santos se llena la boca de gol y Central Córdoba batió a San Lorenzo.
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