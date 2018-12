Los Curas en la Opción por los Pobres le reclamaron a la cúpula de la Iglesia Católica “una postura más crítica” hacia el gobierno nacional y aseguraron que en estas fiestas habrá “mucha más gente” en las parroquias debido al aumento de la pobreza, producto de las políticas de ajuste puesta en marcha por el presidente Mauricio Macri.

“La situación está muy fea y esto tiene un nombre y apellido: Mauricio Macri”, definió José Paco Olveira, párroco de Nuestra Señora de Fátima, en la Isla Maciel, quien cuestionó el tono de la reunión de la semana pasada entre el jefe de Estado y la Conferencia Episcopal Argentina, en la que los obispos plantearon su “preocupación” por la situación actual.

Para Olveira, el mensaje debió haber sido “más claro”. Debieron “plantarse y decirle ‘mientras ustedes sigan por este camino, no vamos a ser cómplices’”. “Decir cuánta gente no tiene lugar en nuestra patria es el único y verdadero mensaje de Navidad”, remarcó el cura en diálogo con AM 750.

Por su parte, Eduardo de la Serna, coordinador de ese grupo de curas que trabaja en los barrios más pobres del país, aseguró que esta noche “las parroquias van a estar llenas” de personas que “no tienen nada para poner arriba de la mesa” navideña.

“La gente está triste y desorientada, sin tener claro cómo sigue esto, sin saber si están incluidos. Y en muchos aspectos de la vida diaria, esa tristeza está derivando en violencias cotidianas”, describió durante una entrevista con el programa La Mañana, con Víctor Hugo Morales.

Además, Olveira reconoció que hay veces que no sabe cómo afrontar situaciones de desamparo y de falta de oportunidades. “Cómo le decís a la gente que te viene a pedir trabajo que la única respuesta que tenés es que vaya al comedor”, se preguntó y criticó el modo en que algunos funcionarios del gobierno practican su fe: “No entiendo como (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, que se la da de católica, puede estar en un gobierno que manda a pegar tiros por la espalda”.

De la Serna, en tanto, también puso en tela de juicio el mensaje navideño del gobierno. En su opinión, “la navidad mirada en serio derrota al individualismo”, mientras que la debacle económica a la que llevó este gobierno es “consecuencia de un modelo basado en el sálvese quien pueda”.