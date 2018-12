La Federación Rumana de Fútbol (FRF) rechazó ayer las declaraciones machistas del presidente del club Steaua de Bucarest, Gigi Becali, en las que aseguraba que el fútbol femenino es “contra natura” y “una idea de Satán”. “Desaprobamos tal comportamiento y declaraciones, que no son dignas de reproducirse, sobre un deporte que se halla actualmente en desarrollo en nuestro país”, señaló un portavoz de la máxima entidad del fútbol rumano, consignó la agencia EFE. “El fútbol femenino está viviendo un crecimiento impresionante en los últimos años, por lo que el objetivo de la federación es que se convierta en el deporte femenino más jugado en Rumania”, agregó el texto de la FRF. Ahora, el Comité de Disciplina y Etica de la Federación estudiará si las afirmaciones del titular del Steaua perjudicaron la imagen del fútbol rumano y si constituyen un “hecho discriminatorio” por el que el dirigente en cuestión pueda ser sancionado. Gigi Becali es un millonario habitué de fiestas y reuniones sociales, conocido por sus posiciones racistas, homofóbicas y sexistas, que a menudo cruzan la línea de la provocación. “¡Si me obligan a tener un equipo femenino, me retiro del fútbol! ¿Cómo es eso de hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Esto va en línea con las ideas de Satán. Las chicas que jueguen al balonmano (handball) o al baloncesto (básquet), que son deportes bonitos”, había afirmado Becali.