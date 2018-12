Socorristas en Red y la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) lanzaron Socorro! Quiero abortar, una aplicación que acerca a las mujeres de todo el país a la agrupación de socorristas más cercana para que puedan recibir información y acompañamiento durante el proceso de interrupción del embarazo.

En el marco del debate legislativo sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la ACVI quiso desarrollar una herramienta que permitiera a las mujeres argentinas acceder a información acerca del procedimiento. “Hablando con Socorristas en Red surgió la idea de trabajar una app para acercar información y asesoramiento sobre aborto. Con esta app podemos ayudar a reducir las muertes por abortos clandestinos”, afirmó Pablo Ferreyra, vicepresidente de ACVI.

La aplicación está disponible para descargar de forma gratuita en Google Play Store desde mediados de diciembre. En menos de una semana tuvo más de 1600 descargas. “Es muy sencilla. Uno entra y, mediante un sistema de geolocalización, le brinda a la mujer el teléfono de la colectiva más cercana y te da la opción para llamar ese número o agendarlo y escribirle”, explicó a PáginaI12 Melina Ríos, integrante de la Red y de la colectiva Socorro Rojas Santa Helena, que funciona al norte de la provincia de Entre Ríos.

Socorro! Quiero abortar funciona como un primer contacto con los profesionales que integran la Red. Si bien en su página web tienen el listado de teléfonos a los que las mujeres en situación de aborto pueden llamar, Ríos sostuvo que la aplicación es un complemento para “facilitar la comunicación entre la mujer y la socorrista más cercana”. “Cada agrupación que forma parte de la Red tiene una línea pública para que se pueda comunicar la gente que vive en esa zona. Este contacto telefónico es un primer encuentro y después se hace uno cara a cara con el profesional de la Red para brindar contención y resolver la situación”, informó.

ACVI es una asociación civil que se dedica a patrocinar casos contra la violencia institucional. Pero además, en los últimos meses ha desarrollado aplicaciones en conjunto con otras organizaciones. “Nosotros queremos darle a las nuevas tecnologías una función social y utilizarlas en la ampliación y la búsqueda de los Derechos Humanos”, afirmó Ferreyra. El vicepresidente de ACVI remarcó que esta tarea no sería posible sin una organización que pueda responder a las demandas generadas por la app. “Sin Socorristas nosotros no podríamos brindar la información y la red de contención. De modo que a esa red que ya existe, le agregamos una herramienta más”, explicó.

Socorristas es una red de colectivos feministas de todo el país integrada por voluntarios que se dedican a brindar información y a acompañar a mujeres en situación de aborto para que puedan realizarse la práctica de forma segura y medicamentosa. Ríos dijo que la aplicación no incluye un instructivo sobre cómo administrar las dosis de misoprostol porque la cantidad y la forma de utilizar las pastillas difiere según las necesidades de cada mujer y su historia ginecológica. “Nosotros buscamos cuidar a las mujeres y que no corran riesgos. Si una mujer hace una búsqueda en internet y no tiene contacto con personal de salud y un socorrista que le pueda recetar el misoprostol, se corre un riesgo. Poner un instructivo generalizado es un riesgo porque cada cuerpo es único”, afirmó la socorrista.

Ríos destacó la importancia de que las mujeres que se contactan con la Red se acerquen a los centros de salud. “La mayoría de las mujeres a las que no les baja el período piensan que están embarazadas y descartan otra posibilidad. Buscamos que esa mujer que se contacta con la Red vaya al centro de salud para hacerse una ecografía”, sostuvo. De esta manera, pueden determinar si se trata de un embarazo o, por ejemplo, un quiste. “Una mujer que toma misoprostol sin estar embarazada corre un riesgo. Por eso necesitamos que se encuentren con el personal”, agregó. Para Ríos, la tecnología debe favorecer la comunicación, pero nunca puede reemplazar “la calidad humana del voluntariado, la escucha, el abrazo la contención que son los pilares del activismo socorrista”.

Apenas estuvo disponible para descargar, Socorro! Quiero abortar formó parte del top tres de tendencias en el Google Play Store. También recibió comentarios negativos, pero por parte de usuarios y grupos antiderechos. “No creo que puedan darle de baja porque no hay ningún margen de ilegalidad”, aseguró Ferreyra y contó que recibieron amenazas a través de Twitter. “Cecilia Pando le dio retuit a gente que amenazó con accionar legalmente en contra de la app”, señaló.

Por su parte, Ríos recordó que antes del debate por IVE en el Senado, los antiderechos hicieron una campaña contra Socorristas. “Nunca dejan de hostigarnos, pero nada de lo que hacemos es ilegal y nuestro accionar está bancado por la Organización Mundial de la Salud. Lo que hacemos es garantizar un derecho humano: la salud y el bienestar de las mujeres”, afirmó.

ACVI y Socorristas evalúan incorporar modificaciones a la aplicación. “Buscamos aprovechar el potencial político que tiene esta alianza. Ahora pensamos en armar una actualización para toda América latina o que cubra Chile, Bolivia y los países donde está la Red de Acompañantes de América latina”, contó Ríos, mientras que Ferreyra dijo a este medio que le gustaría agregar más información a la app o un chat para que el usuario reciba asesoramiento.

El vicepresidente de ACVI elogió la trayectoria de las Socorristas y destacó que, aunque la IVE se discutió en el Congreso recién este año, “la batalla por el acceso a un derecho fundamental no es nueva”. “A las mujeres les truncaron un derecho y no es momento de retroceder sino de avanzar”, aseguró.

Informe: Ludmila Ferrer.