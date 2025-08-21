La megasesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación visibilizó por primera vez una marcada grieta entre los representantes salteños con el Ejecutivo nacional. En un debate que combinó los vetos presidenciales al aumento de las jubilaciones y pensiones y a la emergencia en discapacidad, más las iniciativas de los gobernadores sobre el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos, los siete legisladores de Salta se dividieron en dos bloques bien definidos.

Por un lado, Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega (Innovación Federal) rechazaron los vetos y defendieron las propuestas de las provincias. Del otro, Carlos Zapata, Julio Moreno y Emilia Orozco (La Libertad Avanza) acompañaron al oficialismo nacional.

La novedad la dieron los diputados del bloque de Innovación Federal, que responden al gobernador Gustavo Sáenz, que antes acompañaron algunas medidas del gobierno nacional, pero en las últimas sesiones vienen distanciándose. En cambio, Estrada y los libertarios vienen manteniendo una línea, uno en la oposición y los otros en el respaldo a la motosierra.

Discapacidad: Outes llevó la discusión a Salta

El debate más extenso de la jornada giró en torno al veto a la emergencia en discapacidad, finalmente rechazado por la Cámara con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Seguirá el tratamiento en el Senado. Durante las intervenciones, el diputado Pablo Outes puso el foco en la realidad salteña, y aseguró que en la provincia hay casi 150 mil personas con discapacidad, la mayoría sin cobertura de obra social.

"No va a haber futuro en el país si los objetivos son solamente numéricos. Nuestros votos son para defender a quienes no tienen ni siquiera plata para una obra social”, expresó. El legislador insistió en la importancia de centrar la política en el ser humano en lugar de la defensa irrestricta del déficit fiscal como viene argumentando el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo que el futuro del país depende de atender las necesidades básicas de los ciudadanos, como el acceso a la salud pública y la educación.

Al momento de la votación, dieron su apoyo al veto: Emilia Orozco, Carlos Zapata, Julio Moreno (LLA). En contra del veto, votaron Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega (IF) y Emiliano Estrada (UxP).

El proyecto de ley establece como sus principales acciones la regularización de pagos y actualización de aranceles, ya que se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara al sistema de interés público nacional.

Además, prevé una reforma del sistema de pensiones no contributivas, puesto que se busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.

Jubilados: Calletti habló de “crueldad”

El segundo eje fue el tratamiento del veto presidencial al aumento de jubilaciones y pensiones, que implicaba un 7,2% de incremento más la suba del bono no remunerativo de 70 mil a 110 mil pesos. Aunque la oposición reunió 180 votos contra 83, no alcanzó los dos tercios para revertir la decisión de Milei. Faltaron solamente dos votos.

En ese contexto, Pamela Calletti marcó uno de los discursos más duros de la tarde: “Los jubilados le pusieron el hombro al país y el país les da la espalda", manifestó. Aseguró que los incrementos pautados no representan un regalo al sector, sino que "es lo que este gobierno les sacó. La crueldad no puede ser política pública”. Calletti insistió que los jubilados fueron los más afectados por los recortes y ajustes del gobierno.

Otra vez Orozco, Zapata y Moreno votaron a favor de mantener el veto. En contra, votaron Calletti, Outes, Vega y Estrada.

Federalismo en disputa: Vega vs Zapata

En la sesión también se dio tratamiento al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que logró su aprobación definitiva con 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones. De esta manera, se avanza en la modificación de la Ley 11.672, permanente de presupuesto, que incorpora un cambio de peso en el manejo del fondo de los ATN.

Con esta sanción, se limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo a la hora de repartir esos recursos, históricamente utilizados como una herramienta de presión política sobre gobernadores e intendentes. La norma establece que los fondos pasen a la masa coparticipable mientras dure su vigencia, lo que representa una victoria para las provincias frente al centralismo de la Casa Rosada.

Durante el debate se expuso con claridad otra fractura interna de la delegación salteña. Ya que Carlos Zapata, uno de los principales defensores libertarios en el recinto, sostuvo que mantener el esquema actual era necesario para preservar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. “La justicia social es caridad coercitiva. Los ATN deben seguir siendo herramientas de emergencia, no una coparticipación encubierta. No podemos seguir inflando un Estado gigante que desalienta la producción”, expresó.

La respuesta llegó desde la misma provincia, con la diputada Yolanda Vega, quien recordó que fue intendenta del municipio de Cerrillos. En ese marco, dijo que durante demasiado tiempo los ATN fueron una herramienta de disciplina política. "No queremos dádivas, queremos lo que nos corresponde sin condicionamientos. Es autonomía y federalismo real para hospitales, escuelas y rutas”, manifestó.

A la hora de la votación, previsiblemente, se pronunciaron en contra votaron los representantes de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno. A favor, lo hicieron Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega y Emiliano Estrada.

La sesión se extendió hasta la madrugada y entre los temas a tratar se incluyeron la creación de la comisión investigadora sobre la causa Criptomoneda $LIBRA y en la declaración de zona de emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales.