Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Brutal accidente en "la Frontera"
Chocaron una camioneta y un vehículo todoterreno en Pinamar: un niño de 8 resultó herido y está grave
Sufrió una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado, por lo que tuvo que ser operado. Otras dos niñas, de 7 y 9 años, sufrieron lesiones.
13 de enero de 2026 - 13:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Choque brutal en Pinamar
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Pinamar
accidente
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Román Burruchaga, el único que festejó
Mal día para los tenistas argentinos en Australia y Nueva Zelanda
Brutal accidente en "la Frontera"
Chocaron una camioneta y un vehículo todoterreno en Pinamar: un niño de 8 resultó herido y está grave
Bife angosto
La venganza de la I.A.
Por
Gustavo Sala
Exclusivo para
Más de 20 mil pasajeros afectados
Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días
Por
Santiago Brunetto
Otro revés judicial para el gobierno de Javier Milei
Los comedores no se pueden tomar vacaciones
Por
Irina Hauser
Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge
La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”
Por
Gabriela Valdés
Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025
Volvió el crédito hipotecario
El País
El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano
Una invitación a visitar la Argentina
Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes
Desesperados por la reforma y pasados de rosca
Por
Melisa Molina
Otro revés judicial para el gobierno de Javier Milei
Los comedores no se pueden tomar vacaciones
Por
Irina Hauser
Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge
La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”
Por
Gabriela Valdés
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026
Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025
Volvió el crédito hipotecario
Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec
Precios cerca del 2,5% mensual
Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato
Los buitres vuelven a la carga en el caso YPF
Sociedad
Brutal accidente en "la Frontera"
Chocaron una camioneta y un vehículo todoterreno en Pinamar: un niño de 8 resultó herido y está grave
Se desprendió un cielo raso
Susto en Palermo: por un derrumbe en un centro médico, hay 11 personas heridas
La explicación de especialistas
Qué es un meteosumani, el fenómeno que produjo la ola gigante en Santa Clara del Mar
Ordenó su retiro del mercado
La Anmat prohibió la venta de una serie de medicamentos
Deportes
Román Burruchaga, el único que festejó
Mal día para los tenistas argentinos en Australia y Nueva Zelanda
La otra pasión de los integrantes de Memphis La Blusera
Fútbol y blues, una alianza que parece musical
Por
Alejandro Duchini
Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel
River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay
Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios
Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones