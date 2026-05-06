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Economía

Una excepción que confirma la regla

Más que solo un jingle: la empresa que escapa de la apertura de importaciones, contrata empleados y crece

Saphirus, que fabrica aromatizantes y sahumerios, vive un presente alentador. Las razones de su crecimiento, en un contexto en el que la industria nacional y el consumo se desploman.

Por Vardan Bleyan
Saphirus La empresa se mudó a una nueva planta de 33 mil metros cuadrados para aumentar su producción (Imagen Web)

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