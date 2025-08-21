El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, informó ayer que pedirá a la Cámara de Diputados y al Senado de Salta que declare la emergencia sanitaria en la provncia por falta de especialistas.

Así lo anunció en el marco de los festejos por los 65 años del Hospital San Bernardo, centro sanitario de referencia de la provincia y la región.

La novedad sería en respuesta a los reclamos que la semana pasada realizaron pacientes y sus familias por la falta de turnos para acceder a intervenciones quirúrgicas en traumatología en este Hospital.

El ministro se refirió a las obras que se realizan en el San Bernardo como una de las causas de esta situación, porque hay menos quirófanos disponibles. No obstante, indicó que se derivan los casos a otros hospitales. Fue entonces que apuntó como segunda causa a la falta de especialistas médicos en anestesia, y también mencionó la escasez de neurólogos infantiles (solo hay diez en toda la provincia) y de psiquiatras.

Al hablar de los anestesistas, Mangione indicó que en la provincia hay menos de 80 anestesistas, que no alcanzan a cubrir los requerimientos de los 80 hospitales.

Recordó que siempre se establecieron cupos para acceder a la formación que se realiza en el San Bernardo. “Si tengo pocos anestesistas, el honorario es alto”, razonó el ministro. Se entiende que estos especialistas escasean por los cupos para las residencias. Al escasear anestesistas, la demanda influye en que los salarios terminen ubicándose entre los más altos respecto a otras especialidades.

Además, Mangione reconoció que estos especialistas “van a lo privado”, donde el pago es más elevado. Y señaló en este sentido que estos profesionales van a trabajar en la salud privada luego de formarse en la salud pública.

“Los anestesistas no llegan a los 80 y tenemos 80 hospitales en la provincia. En el norte solo tengo 3 anestesistas”, afirmó el ministro.

"En Orán son entre 4 y 6 anestesiólogos y con el equipamiento deficiente es difícil de trabajar”, sostuvo por su parte el presidente de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), César Salazar, en respuesta a las consideraciones de Mangione.

Salazar afirmó que en más de una ocasión los anestesiólogos y la misma entidad que preside donan recursos para cumplir con las cirugías. “Hace años que se pide que se hagan los service a las máquinas”, dado que hay situaciones en las que deben ser llevadas “de un quirófano a otro. Y aún así hay quirófanos sin funcionar”, sostuvo.

Asimismo, siempre en respuesta al ministro, aseguró que “no hay pruebas ni registro en historias clínicas o partes quirúrgicos o cualquier otra documentación de ningún atraso o suspensión de cirugías en el Hospital San Bernardo”.

"Se hacen estas interpretaciones mal intencionadas que desinforman a la población de los problemas reales del sistema de salud” que “tienen que ver con infraestructura, falta de profesionales o formación de profesionales de otras especialidades, o falta de programación de turnos quirúrgicos”, reprochó Salazar.

Respecto a las restricciones para las residencias, indicó que el número de anestesiólogos se calcula según la cantidad de quirófanos en la población, que es el lugar de trabajo de estos especialistas. Añadió que en Salta hay cien asociados en la ASAAR y 20 especialistas en formación. En este punto, indicó que el número de quirófanos en el Hospital San Bernardo, y de prácticas, son insuficientes para formar una mayor cantidad de anestesistas, por lo que interpretó que, formar especialistas sin suficiente práctica es un riesgo para la población.

“No se corta ni se ahorra plata en eso”

“No estoy muy de acuerdo con eso”, insistió el ministro Mangione sobre la decisión del Gobierno nacional de restringir la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla a quienes salgan del país a regiones que tienen la infección transmitida por el Aedes aegypti.

Indicó que tiene “una gran discusión” con la decisión en tanto no se entiende cómo se hará la identificación de quien se va o no de viaje. “Creo que es un derecho y hay que mantenerlo. No se corta ni se ahorra plata en eso sino en optimizar recursos”, dijo. Recordó que por ahora mandaron 300 dosis a Salta, pero no hay reglamentación respecto de cómo se hará con quienes se van de viaje y la posibilidad de cobrarles las dosis.

Ya entrando más en el tiempo electoral, el titular de la cartera de Salud se mostró ofuscado porque “empiezan a castigar siempre con la salud pública. Y a mi me da bronca porque nos estamos rompiendo el alma para tratar de darles salud. Obviamente que nos falta, pero es una herencia pesada que viene de muchos años y hay que tratar de remontarla, pero nos va a llevar tiempo”, dijo en lo que se interpretó como referencia a la gestión del ex gobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey.