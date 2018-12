La dirigente social Milagro Sala criticó la dura postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto al fallo que la absolvió en la causa caratulada como “Balacera de Azopardo”, en la que estaba acusada por supuesta tentativa de homicidio por precio o promesa remuneratoria, luego de que calificara el dictamen de “vergonzoso”. “Morales como persona deja mucho que desear. El hace política con el odio, quiere manejar a la justicia pero una parte de los jueces le dijo que no se puede dar una sentencia cuando no hay pruebas”, señaló Sala. La dirigente social apuntó contra el gobierno de Morales al considerar que “actúa como en la peor época de los militares”. “Presionan y amenazan a los testigos para que declaren lo que ellos quieren. Pensé que estábamos en democracia, pero no es así”, expresó. Y agregó: “Morales decía que en Jujuy habría paz y amor pero se está viviendo todo lo contrario. Hay paz y amor para ellos, para los empresarios, para los amigos, pero no para el pueblo”. La líder de la Tupac Amaru dijo “sentirse más aliviada” luego de la sentencia del Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy de la que también resultó absuelto Alberto Cardozo, otro de los acusados, quien permaneció dos años detenido por esta causa, durante los cuales, según denunció en el debate, fue torturado. “Parece haber una luz de esperanza, hay jueces que no se están dejando presionar por el gobierno de Morales y los secuaces que lo rodean. Me siento más aliviada”, manifestó Sala.