Suspendió el vuelo a un paciente que debía asistir al Garrahan
Evalúan pedir sanciones a Flybondi por poner en riesgo la salud de un adolescente
La oficina del Defensor del Pueblo de Salta afirmó que podrían llegar a solicitar la intervención de la Justicia.
Por
Laura Urbano
15 de enero de 2026 - 3:46
Una madre y su hijo debían viajar al Garrahan
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta afirma que pusieron la salud en riesgo.
(Capturas de Video)
Flybondi
Hospital Garrahan
Defensoría del Pueblo
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Los recordatorios de hoy
Nancy Estela Magliano Sisto, Ruben Humberto Salvadeo Salman
Por
Laura Urbano
Las lluvias dejaron al descubierto calzados y restos humanos
Encontraron las zapatillas de un joven desaparecido hace 8 meses en Iruya
Por
Elena Corvalan
Exclusivo para
Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida
Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez
La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país
Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela
Por
Vardan Bleyan
La nueva rencilla de los correligionarios en Diputados
Interna de la UCR: quieren sacarle el sello a los radicales aliados al PRO
El País
El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios
La agenda paralela de Milei
Por
Melisa Molina
Los triunviros de la CGT y la reforma laboral
“Si quitan derechos no habrá trabajo genuino”
El Gobierno pretende avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego
Se incendia el país y la culpa es de otros
Por
Paula Marussich
Exótico destino
Entre amaneceres y rascacielos: las vacaciones de lujo de la diputada Juliana Santillán
Economía
Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país.
La crisis golpea al empleo en todos los frentes
Por
Juan Garriga
Por
Vardan Bleyan
Preocupación en la industria
Sin aranceles para celulares
Mercado cambiario
Dólar a la baja
Sociedad
En pleno debate por la expulsión de los carpinchos
Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Países Bajos multó a Fortnite por incentivar a los menores a comprar compulsivamente
Multaron al videojuego Fortnite
A partir del conflicto del magnate con las redes sociales
Qué es Trump Media & Technology Group, el brazo tecnológico y energético de Donald Trump
Por
Inteligencia Argentina
Hay dos argentinos detenidos
Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y se los alquilaba a artistas - Clone
Deportes
El conjunto de Ubeda no pudo ante Millonarios de Colombia
Boca homenajeó a Miguel Russo con apenas un empate
Por
Adrián De Benedictis
El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general
Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto
El jugador llega procedente del campeonato boliviano
Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión