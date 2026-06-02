Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de junio de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El dólar oficial mayorista subió 18 pesos, equivalente a 1,28 por ciento, y cerró en 1426 para la venta. Se trató del mayor salto diario desde el 20 de marzo y consolidó al tipo de cambio por encima de los 1420 pesos en el arranque del mes. El Banco Central comenzó junio con compras moderadas en el mercado de cambios, luego de haber cerrado mayo con el segundo mayor saldo comprador mensual del año. La autoridad monetaria adquirió 55 millones de dólares este lunes y llevó el acumulado de 2026 a 9802 millones.</span>