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Los gobernadores del norte discutirán Zonas Frías
Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Elías Suárez y Carlos Sadir se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones.
Por
Melisa Molina
02 de junio de 2026 - 0:34
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