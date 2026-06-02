Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

La agenda contempla la "Agenda de Ruta", un programa de planes para sectores económicos, y temas como educación, logística y trabajo

Los gobernadores del norte discutirán Zonas Frías

Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Elías Suárez y Carlos Sadir se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones.

Por Melisa Molina
Gobernadores del norte. Imagen Web

Últimas Noticias

El mapa de las religiones en Argentina

La hegemonía católica pierde peso

Ya hay ofertas y lanzamientos en Steam y este jueves 4 es el evento oficial

Latin American Games Showcase, una fiesta para celebrar los videojuegos de la región

El candidato de izquierda invitó a su rival a debatir y se distanció del oficialismo más duro

La estrategia de Cepeda da sus primeras señales rumbo al balotaje en Colombia

Por Mercedes López San Miguel
El regreso de las razias

“Operativos de saturación” para perseguir a las trabajadoras sexuales

Por Juanca Figueroa

Exclusivo para

Las empresas que le pagaron a la esposa de Adorni

Tras el rastro de los gastos de Bettina Angeletti

León XIV y la comunicación

Una propuesta de “ecología de la comunicación”

Por Washington Uranga
Se impuso en el amistoso en Viena con tanto de Sabitzer

Mundial 2026: con uno menos, Austria fue efectivo ante Túnez

La motosierra del Presidente

Los jubilados de la mínima perdieron 20% de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei

El País

El mapa de las religiones en Argentina

La hegemonía católica pierde peso

Las empresas que le pagaron a la esposa de Adorni

Tras el rastro de los gastos de Bettina Angeletti

A menos de un mes de su asunción

Por “divergencias de criterios”, renunció el titular del ENRGE

Sin lugar para derechos laborales

Los trabajadores de aplicaciones quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Transporte

Economía

Niveles récord de venta de motos por gente que pierde el empleo y hace delivery

Con Milei, el desempleo viaja en “motito”

Por Leandro Renou
Los tributos relacionados con la actividad económica, en baja

Por Ganancias, mejoró la recaudación

Subió 18 pesos

Dólar mayorista en alza

El laberinto de la industria textil

“El impacto de la llegada de marcas premium es cero para la industria nacional”

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Justicia por Agostina Vega

Cazzu, Emilia Mernes, Tini y Angela Torres se sumaron al reclamo por Ni Una Menos

Fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia

Glaciares: revocaron la medida cautelar que suspendía la reforma de la ley en Santa Cruz

Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad nacional evitó la palabra “femicidio” al hablar de Agostina Vega

Premio a la Libertad de Prensa para Julia Mengolini

“Este premio habla del contexto sumamente violento que atravesamos en Argentina”

Por Santiago Brunetto

Deportes

Se impuso en el amistoso en Viena con tanto de Sabitzer

Mundial 2026: con uno menos, Austria fue efectivo ante Túnez

Juan Manuel Cerúndolo pagó el desgaste de piernas y se despidió en octavos ante Berrettini

Balance agridulce: el tenis argentino ya no tiene singlistas en Roland Garros

Por Pablo Amalfitano
Tras su retiro en 2022, sorpresa en el mundo del tenis

La inoxidable Serena Williams volverá a jugar a los 44 años

Di Carlo aseguró que serán "muy agresivos" durante el receso

Más barato por quincena: quiénes podrían irse de River en este mercado