El año calendario terminó en Europa y marca que el goleador de 2018 fue Lionel Messi. El argentino del Barcelona hizo 51 goles y supero por dos a su eterno rival, Cristiano Ronaldo, quien hoy anotó dos tantos para la Juventus. Más atrás quedó el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), quien celebró 42 goles.

Messi hizo 47 goles con el Barcelona y los restantes cuatro con la camiseta de la Selección, y así se impuso tras la definición del año pasado, cuando marcó 54 goles y fue superado en el último partido por Harry Kane. El inglés, máximo goleador del mundial Rusia 2018, llegó entonces a los 56 goles.

A los 31 años, Messi hizo más de 50 goles en ocho de los últimos nueve años. Sólo quedó por debajo de esa marca en 2013, con 45 goles en 47 encuentros. Su mejor año fue 2012, con cifras astronómicas: 91 goles, divididos en 79 con el Barcelona y 12 con la Selección. Ha marcado 58 goles en 2014, 52 en 2015, 58 en 2016, 54 en 2017 y 51 en 2018.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo apenas pudo recortar dos goles de diferencia con Messi merced a su doblete de hoy con la Juventus. En el año hizo 29 con el Real Madrid, 14 con la Juve y seis con la selección de Portugal. El portugués quedó por abajo de los 50 goles por primera vez desde 2013. Ese año totalizó 69 conquistas. Luego hizo 61 en 2014, 57 en 2015, 55 en 2015 y 53 en 2017.

Messi terminó por encima de Cristiano Ronaldo en cinco de los últimos nueve años. "No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", afirmó el argentino en una entrevista de los últimos días al diario deportivo Marca.

En el ranking de 2018, detrás de Messi, Cristiano Ronaldo y Lewandowski, quedaron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) está cuarto con 36 (puede subir si marca ante Arsenal en la jornada de hoy) y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) quinto con 33.