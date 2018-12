No es la primera vez que los intendentes del Conurbano se unen para frenar un tarifazo. Ayer anunciaron que presentarán una acción judicial contra los aumentos en los servicios públicos anunciados esta semana por el gobierno nacional, y en las últimas horas definieron las formas y los plazos. Uno de los que motorizó la iniciativa fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien reveló a Página/12 que se tratará de un amparo colectivo que, no bien la medida sea oficializada, llegará a la Justicia federal para que se declare su nulidad. El también titular del PJ bonaerense entendió que esta presentación es también un paso más hacia la unidad del peronismo de cara al 2019. “La unidad tiene que ser unidad de acción, y esto nos pone del lado de los vecinos”, definió.

-¿Cómo surgió la idea de presentar una nueva denuncia contra los tarifazos?

-Decidimos ponernos al frente de las denuncias de estas situaciones. Nos fuimos comunicando fundamentalmente algunos intendentes del Conrubano, luego con varios del interior de la provincia y decidimos presentar esta denuncia.

-¿En qué medida pesaron las diferencias políticas entre los intendentes para llegar a este acuerdo?

-Dentro de partido, quienes estamos en el justicialismo no tenemos ningún tipo de diferencias. Entendemos que esta norma es totalmente arbitraria y un verdadero atropello contra nuestros vecinos y los municipios.

-¿Ya fue definido el tipo de recurso que presentarán?

-Decidimos presentar un amparo colectivo y luego amparos en las jurisdicciones de cada municipio. Y por la arbitrariedad del aumento, vamos a pedir la nulidad o en su defecto la invalidez de esa norma.

-¿Cuándo la van a presentar?

-Lo vamos a hacer apenas los aumentos sean publicados en el Boletín Oficial. Vamos a respetar los plazos legales. Una vez publicada, vamos a presentar el amparo colectivo en los Tribunales de Lomas de Zamora, y luego cada intendente lo va a hacer en la jurisdicción correspondiente.

-¿El objetivo es que el freno al tarifazo tenga efecto en todo el país?

-La presentación va a ser en la Justicia Federal Civil donde, en principio, vamos a pedir que se declare la nulidad o en su defecto la invalidez. También vamos a pedir que Edesur se abstenga de intentar percibir cualquier cobro sobre la base de ese esquema de precios, que el cuadro tarifario se retrotraiga al actual y que se establezca un sistema tarifario conforme a audiencias públicas. La falta de audiencias le da el carácter de nulo.

-¿La ausencia de audiencias obedecería a alguna discrecionalidad?

-La normativa vigente dice que el Estado, es decir la Secretaría de Energía a través del ENRE, tiene la obligación de escuchar a todas las partes: asociaciones de consumidores, distintos estamentos del estado, etcétera. Y al no haberse realizado esto, creemos que el aumento es nulo.

-¿Entonces por qué cree que no se hizo el llamado?

- Esto viene de arriba hacia abajo. Este secretario que se está yendo ahora (por Javier Iguacel), que fue continuador de una política de beneficiar a las empresas con aumentos de tarifas, se va con pena y sin ningún tipo de gloria. Le he pedido entrevistas en representación de 350 mil habitantes y no me devolvió llamados ni las notas formales que le envié. Hasta le pedí al ENRE que haga las audiencias en los municipios, no en Barracas o en La Boca, donde un vecino no puede ir. Yo participé de todas las que hubo y voy a participar en la que fue convocada para 8 de enero por ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima). Eso sí, desde ya presto mi disconformidad porque se realiza en esa fecha para que no haya concurrencia.

-Hubo posibilidad de que intendentes de otros espacios, inclusive de Cambiemos, se una al amparo?

-Más allá del justicialismo, tenemos compañeros que representan a nuestro espacio y que han sido elegidos por otros frentes. Con los intendentes de Cambiemos es imposible porque defienden las medidas del gobierno nacional, aunque en privado se quejan.

-Pero hay algunos que presentaron acciones contra las distribuidoras.

-Lo que han hecho algunos, como el intendente de Lanús (Néstor Grindetti), son acciones judiciales contra Edesur por deficiencias en el servicio y falta de inversión. Nosotros compartimos eso y presentamos denuncias más abarcativas: falta de inversiones, servicio pésimo, tarifas internacionales y falta de control por parte del Estado.

-¿Esta denuncia puede entenderse como un paso más a la unidad del justicialismo?

-Sí, porque la unidad tiene que ser unidad de acción, y esto nos pone del lado de los vecinos, de los necesitados en todos los niveles. Tanto de un desocupado como una pyme o comerciantes. Nos une con todo el campo popular y nos hace dejar de lado toda diferencia que podamos tener para ubicarnos del lado de la gente.

-¿Entonces, por qué si hay una unidad contra estas políticas del gobierno no hay aún una unidad programática?

-Nos estamos uniendo. La unidad es un proceso. Coincidimos en muchas cosas. Cuando asumí como presidente del partido estaban todas las organizaciones sindicales, todos los sectores del peronismo, me llamó todo el mundo. Creo que hay una expectativa de unidad y una conciencia colectiva de que este gobierno nos está llevando por un camino muy equivocado.

-Qué otros pasos se dieron durante estos días?

-Esta semana nos juntamos con diez universidades nacionales para que, junto con nuestros equipos técnicos, nos ayuden a redactar las propuestas de cara a 2019. Y en la decisión de recurrir a las universidades nacionales estuvimos unidas todas las vertientes del peronismo.