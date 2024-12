El Ejército de Liberación Nacional colombiano había manifestado su intención de seguir los pasos de las Farc para negociar su posible paso a la legalidad, pero ahora se atribuyó el secuestro del soldado Freddy Moreno, justo una semana antes de que comiencen la mesa de paz con el presidente Juan Manuel Santos en Quito.

Moreno desapareció el fin de semana pasado en la ciudad de Arauca, al norte del país. El hermano del soldado señaló que la hipótesis más fuerte es que se desplazaba en un vehículo en dirección al norte cuando fue interceptado por hombres armados que lo bajaron y se lo llevaron.

Según el ELN, el militar que pertenece al Batallón Especial Energético de la base de Santander, "fue capturado" cuando hacía "labores de espionaje entre Saravena y La Esmeralda, municipio de Arauquita". En el mismo documento, el ELN afirma que será liberado pronto “siempre que las Fuerzas Armadas no obstaculicen el proceso”.

Desde que el Presidente inició los diálogos con la guerrilla en pos de la “paz completa” con el último grupo guerrillero del país, el proceso estuvo marcado por los incumplimientos. La primera reunión en cuatro años, que iba a realizarse el 27 de octubre, fue suspendida por el gobierno porque el ELN no liberó a los secuestrados. Los desencuentros en torno a la recuperación de la libertad del ex congresista Odín Sánchez, en particular, motivaron que Santos levantara a su comitiva del avión horas antes del despegue a Ecuador.

En este nuevo intento, el Gobierno ya cumplió con su promesa al indultar a Juan Carlos Cuelllar y Eduardo Martínez, dos gestores de paz del ELN y resta que el grupo libere a Sánchez este jueves para dar inicio a la fase pública de los diálogos el 7 de febrero, aunque este nuevo secuestro podría repetir la historia una vez más.

El jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, invitó en la semana al ELN a empezar a hacer políticas sin armas y con prácticas democráticas: “No es con paros armados, operaciones pistola y agresiones a la sociedad como se presiona al Gobierno Nacional para negociar. Si se dan actos ilegales, nos alejarán de la paz”, advirtió Restrepo.