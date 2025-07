El actor y humorista Dady Brieva anunció el final —por el momento— de su show Un grito de corazón, este sábado en el Teatro Regina (Av. Sta. Fe 1235, CABA).

En diálogo con la 750, Brieva habló sobre la última función de su exitoso show, en donde hace un recorrido humorístico desde su infancia hasta nuestros días. “Me despido mañana. Paro un mes, hacemos una gira y vuelvo a la misma sala en septiembre para finalizar el año”, explicó, en una charla amena con Víctor Hugo Morales.

Ante la consulta de sobre si quiere volver a hacer radio, el humorista dijo que “tiene muchas ganas”, pero ante la aparición de “estas cosas nuevas como el terrorismo de Estado de baja intensidad” señaló "tener miedo de que algún gil me diga qué decir y qué no decir, entonces ya no me va a gustar”. “Por eso sigo como loco malo trabajando solo”, aseguró, entre risas.

Por último, fiel a su estilo, Brieva reflexionó sobre el peronismo.



“Mi papá, cuando discutía sobre peronismo y yo le hablaba sobre el trasvasamiento generacional, me decía que el peronista no debía discutir política”, recordó.

“Él decía que el peronismo son tres cosas: 'justicia social y dos que no me acuerdo', porque él era muy básico y se hacía quilombo en la cabeza con lo que era independencia económica y soberanía política. Como se enquilombaba con esas palabras decía eso. Qué bueno volver a esos saberes sometidos y resucitar esa sabiduría de antes que funcionaba”, concluyó.