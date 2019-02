A un día de que el juez Alejo Ramos Padilla dictara la prisión preventiva contra el falso abogado Marcelo D´Alessio, el denunciante que destapó el escándalo de extorsión que alcanza al fiscal Carlos Stornelli advirtió que entraron a su domicilio en Mar del Plata y que le sustrajeron toda su documentación. “Estoy viviendo momentos de inseguridad. Pido al Estado que me proteja”, reclamó Pedro Etchebest. Semanas atrás, habían intentado ingresar a la casa de su hijo Matías, pero esta vez apuntaron directamente contra el empresario agropecuario quien responsabilizó a un periodista del diario Clarín por su seguridad, luego de que se publicara una foto suya.

“Violaron la puerta de entrada de mi edificio, subieron al piso en que vivo y me robaron toda la documentación que recibía, notificaciones de pagos de bancos y demás. Me robaron todo”, lamentó el primer empresario en denunciar las extorsiones de D´Alessio.

Etchebest aseguró que ya presentó la denuncia por la violación a su domicilio en el Juzgado de Dolores, el mismo que ayer procesó a D´Alessio como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas” a raíz de la primera presentación judicial del empresario, a la que luego se sumaron otras 20 contra el accionar del falso abogado.

Etchebest evaluó que el de ayer “fue un día muy positivo” y que “la Justicia dio un gran paso con el informe”. Se va dilucidando la verdad y esto es muy importante. Lo que me alegra es que todo lo que presente fue corroborado por la Justicia y fue minuciosamente estudiado. Yo lo leía y es textual como yo lo presenté”, indicó en diálogo con Radio El Destape. En esa línea, señaló que los elementos y las pruebas que presenta la resolución de Ramos Padilla “son suficientemente claras y precisas en cuanto a la confabulación” que involucra al fiscal Stornelli.

El empresario aseguró que el juez le ofreció ponerle custodia en dos oportunidades. Sin embargo, para Etchebest el problema radica en la difusión de su fotografía en el diario Clarín “Estoy viviendo momentos de inseguridad en cuanto a la protección de mi familia. Me gustaría que alguien del gobierno se comunicara conmigo para ratificarme que estoy seguro, que me puedo mover con libertad”, dijo luego de denunciar que “vulneraron” su identidad. “Hay una intencionalidad del poder de querer denostarme, degradarme y rebajarme al nivel de que me extorsiona”, enfatizó.