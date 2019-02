En un paso significativo hacia la unidad del peronismo, Cristina Kirchner recibió el lunes en su departamento a Felipe Solá sobre la estrategia electoral de cara a las elecciones. Hacía 11 años que no se mostraban juntos. “Le pedí a Cristina una reunión porque es la dirigente de la oposición con mayor peso político electoral y necesitamos decirle a la sociedad cuál es la agenda de la unidad”, explicó Solá, que preside el bloque de diputados Red por Argentina y es uno de los precandidatos presidenciales del peronismo. Cristina Kirchner hasta ahora no manifestó si se postulará, aunque todo apunta en esa dirección.

“Le manifesté a Cristina la obligación de ser amplios en la convocatoria y extender los márgenes. Hay que priorizar los desafíos del futuro y no las diferencias del pasado”, contó Solá. Desde que anunció su precandidatura, el diputado siempre subrayó que lo hacía con la idea de representar a un armado político opositor amplio en el cual el kirchnerismo debía estar necesariamente incluido. Como muestra de esa amplitud, su bloque de diputados lo integra, por ejemplo, Victoria Donda, proveniente de Libres del Sur.

“Enfrentamos a un gobierno que abusa del marketing y de las noticias falsas para intentar mantenerse en el poder. Para que en octubre vuelvan a ganar el pueblo, los trabajadores y la clase media no hay lugar para egos ni mezquindades personales”, concluyó Solá respecto al encuentro que sostuvo con la ex presidenta. A diferencia de los contactos políticos que viene manteniendo a diario, Cristina Kirchner recibió a Solá en su domicilio y no en el Instituto Patria.

La última vez que los dos dirigentes se habían mostrado en público había sido en 2007, cuando Solá era todavía gobernador y Cristina, candidata a presidente. Recién retomaron el diálogo a fines del año pasado y ayer, después de todo ese tiempo, volvieron a mostrarse juntos en público.

En una entrevista que dio el fin de semana, Felipe Solá planteaba la vigencia del liderazgo de Cristina como uno de los motivos que le hacían pensar que será candidata a la presidencia. Allí, en cambio, se mostraba muy crítico con los dirigentes que públicamente expresan que no desean confluir con el kirchnerismo, como es el caso de los precandidatos de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, a los que acusó de expresar al “neomacrismo”.

“No hay espacios para juegos, hay espacios para opciones. Si es dramática la situación, debe ser dramática la opción”, dijo a Clarín. Respecto a la ex presidenta y la posible postulación por un tercer mandato a la Casa Rosada, sostuvo: “Es una persona que tiene mucho arrastre, votos y vigencia. Juzgada por hechos que se verá, pero además muy perseguida, tiene derechos a reivindicarse. Y es muy fácil decir al que más tiene que de un paso al costado que vengo yo que tengo un dígito. Yo quiero internas, pero pongo mi nombre a disposición, para tratar de engrosar el espacio”.