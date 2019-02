El presidente Mauricio Macri lanzó ayer una serie de tuits en las que cargó contra los municipios y las cooperativas de electricidad para culparlos de las "avivadas" que incrementan las boletas de luz, obviando la serie de aumentos autorizados por su gobierno a favor de las empresas desde 2016. El rechazo a los argumentos presidenciales llegó desde Neuquén por parte del candidato a gobernador por Cambiemos, Horacio "Pechi" Quiroga, quien le retrucó que "afine el lápiz" con el IVA y saque el impuesto de los servicios públicos. En tanto, el titular de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) del Neuquén, Carlos Ciapponi, fue menos diplomático y le dijo al presidente "que se deje de joder".

Que la respuesta a la amenaza de Macri de "terminar de una vez por todas con estas avivadas" haya llegado desde Neuquén no es casual. La CALF decidió días atrás no trasladar a los usuarios el último aumento autorizado por el gobierno nacional dispuso para el mercado mayorista eléctrico (Cammesa). Según Ciapponi, el impacto en la boleta de los neuquinos sería del 50 por ciento y generaría un corte en la cadena de pagos.

Ante la negativa de la CALF, Macri ayer acusó a cooperativas y municipios de sumar "abusos injustificable" a las facturas de luz en concepto de "tasas municipales, la televisión digital o los postes, hasta sepelios o el pavimento". "Como yo tengo la suficiente autoridad moral para para decirle al presidente lo que hacemos con los recursos él me va a entender", le respondió irónicamente Quiroga.

El candidato a gobernador por Cambiemos, que no invitó al presidente a las recorridas de campaña para las elecciones del próximo 10 de marzo, le recordó a Macri que "Neuquén no tiene déficit como si lo tiene el gobierno nacional", que no se "cobra tasas de alumbrado público y si la eliminamos la tiene que pagar el Municipio" y remató: "Lo que recaudamos lo invertimos en obra". En ese tono, Quiroga le pidió al referente de Cambiemos que "afine el lápiz" y reduzca el monto de las boletas quitando el IVA de los servicios públicos.

Por su parte, el titular de la CALF le respondió a la amenaza del presidente sin vueltas: "Que Macri se deje de joder, los aumentos no dependen de las cooperativas. No se puede trasladar más los precios a los usuarios porque no lo pueden pagar".

"Este Gobierno nos lleva a la quiebra. Macri y su equipo económico son los únicos responsables de semejante barbaridad, ningún otro", sentenció Ciapponi y le recordó a la Casa Rosada que, desde el inicio de su gestión, las tarifas eléctricas aumentaron un 2.500 por ciento. Además, el titular de la CALF le recomendó al Gobierno que revise "si los generadores de energía son eficientes. En la Argentina se paga 74 dólares el megavatio, en Estados Unidos sale 40 y en Brasil 20".