“¿Si me dicen Toto por la banda?”, se rescata Toto Serret, de Parcels, y estalla en una carcajada tan jovial y contagiosa como el groove de su grupo. “No, me dicen Toto desde que era un bebé: es un personaje popular en Francia, un personaje un poco idiota y caradura... ¡nada que ver conmigo!”, dice el baterista. Y es verdad que no hay nada idiota ni fuera de lugar en Parcels, una de las sorpresas del próximo Lollapalooza Argentina 2019, donde tocarán el viernes 29. Es que hasta el cursor roto de la vieja computadora de la casa del tecladista Patrick Hetherington, responsable de que hitazos como Withorwithoutyou o Tieduprightnow se escriban todos juntos, les sirve para distinguirse a estos australianos que vienen tocando juntos desde el colegio secundario.

Prolijos pero divertidos, solventes instrumentalmente pero alegremente frívolos, estos músicos a los que acompañan Louie Swain (teclados), Noah Hill (bajo) y Jules Crommelin (voz y guitarra) remiten quizás al paradigma del pop de los ‘70 de bandas como Fleetwood Mac, Chic o Supertramp, pero con un estilo propio, glamoroso e inconfundible tanto en lo musical como en lo visual. Como unos Steely Dan dance, con una propuesta cercana a bandas como Phoenix, estos “Beach Boys” modernos salidos de la costera ciudad de Byron Bay, en el sureste de Australia, le cantan al hedonismo, a disfrutar del paso del tiempo y a las agraciadas ninfas que los inspiran, mientras aceptan con estoicismo su destino estelar: los Parcels tienen tanta onda que pueden agarrar la lista de los créditos del disco, poner al rapero berlinés Dean Dawson a leerla y hacer un temazo.

Toto: “Amamos la música pop: no somos jazzeros, aunque sí bastante perfeccionistas cuando grabamos. Hemos estado tocando juntos desde hace años y nos enganchamos en el groove naturalmente”. Y es que, aunque tengan un sonido medio FM Aspen, derrochan frescura e ingenio en el (p)optimismo de sus melodías y armonías, en las que todos cantan.

La fortuna parece estar del lado de esta banda que arrancó en 2015 (con el EP Clockscared, más cercano al electro pop) y que ya en 2017 supo ganarse la admiración de los Daft Punk, quienes les produjeron el tema Overnight. Además de salir editados por el sello francés Kitsuné, el diseñador Alex Courtes (encargado de los cascos del dúo francés) se ocupó de hacerles el logo. Y a eso hay que sumarle los clips de jóvenes videastas como Beatrice Pegard, Marie Schuller, Benjamin Howdeshell, o con superstars como Milla Jovovich (protagonista del video de Withorwithoutyou).

Ya instalados en Berlin, paradójicamente el sonido de su último disco está más volcado a un soul clásico, con guitarras a lo Nile Rodgers y melodías atemporales que seguramente escucharemos durante mucho tiempo. Parcels tiene sonido, imagen y diseño, pero también unas canciones imbatibles. “Creo que lo principal es tener confianza en la composición: siempre te podés esconder detrás de trucos de producción y darle forma a una canción usando algunos sonidos en el estudio, pero cuando desde el principio tenes una gran canción, necesitás hacer bastante menos. Y definitivamente eso lo hemos aprendido desde Clockscared hasta ahora”.

A pesar de ser todos aún sub 23, estos muchachos ya han recorrido un largo camino: “Tiempo para relajarme? No lo planeo/ Tiempo, ¿me dio lo suficiente? No lo planeo/ Cada ojo está sobre nosotros/ Cada lado es de nosotros/ Cantalo con el orgullo y la promesa, nunca lloro/ Nunca lloro pero sabes que nos gusta honesto/ Me gusta tu estilo y todo/ Pero hacelo bien/ Hacelo a tiempo”, cantan con gracia e ironía en Lightenup, uno de los hitazos de Parcels, su último disco.

Toto: “No sé si cuando hicimos nuestro primer disco estábamos ‘asustados con el reloj’, pero definitivamente siempre estamos mirando hacia el futuro, hacia adelante. Creo que ahí es cuando el tiempo se te vuela: cuando realmente nunca estás disfrutando el momento en su completo potencial: en vez de ver las cosas solo como otro paso más, tenemos que despertarnos a nosotros mismos una y otra vez y acordarnos de disfrutar todas las cosas locas que nos están pasando. Aún no puedo creer todo lo que nos ha pasado en los últimos años: el tiempo definitivamente tiene su forma de apurarte”.