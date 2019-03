El veredicto del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA será leído a las 16. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 2 al abrir el cuarto intermedio iniciado luego de que el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy dieran sus últimas palabras como acusados. A esa hora se sabrá el destino de esos ex funcionarios que, al igual que otros once políticos, dirigentes, policías y funcionarios judiciales enjuiciados por el desvío de la investigación que debió esclarecer ese hecho ocurrido en 1994 y en el que murieron 84 personas.

“No, ninguna”. Esa fue la respuesta que dio Menem cuando se le preguntó si quería hacer alguna manifestación frente al tribunal que esta tarde podría darle una pena de hasta 20 años de prisión. De la misma manera reaccionó Anzorreguy. Ambos llegaron esta mañana a la audiencia que tiene lugar en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, y mantuvieron la misma actitud que durante todo el proceso: el silencio.

Los trece acusados son Menem, Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex presidente de la DAIA Rubén Baraja, y los ex policías Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda. También el reducidor de autos Carlos Telleldín, su ex esposa Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Se les suman los miembros de la SIDE Juan Carlos Anchézar y Patricio Finnen.

Se los señala por haber desviado el esclarecimiento del atentado a través de dos vías. Una fue el descarte de la “pista siria” que vinculaba con el ataque a la AMIA al ciudadano de origen sirio cercano a la familia presidencial Alberto Kanoore Edul. La otra es la que relata el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que inculpara en el atentado a un grupo de policías bonaerenses.

“El tribunal tiene hoy una oportunidad fundamental: cambiar la historia de la impunidad en la causa AMIA y demostrar que Comodoro Py puede juzgar a Comodoro Py”, expresó Memoria Activa. No obstante, la organización de familiares de las víctimas del atentado que es querellante en la causa manifestó cierto escepticismo por lo que podría ocurrir: “¿Qué sentencia puede esperarse de un Tribunal que permitió agravios y agresiones a lo largo de todo el juicio y no otorgó los derechos a réplica a los familiares de las víctimas?”, cuestionaron.

A través de una declaración publicada en su cuenta de Twitter, la entidad sostuvo que el juicio que hoy tendrá dictamen “incomoda a muchos en el poder amigos de los imputados” y apuntó contra los “medios hegemónicos” que no difundieron” al juicio y al gobierno de Cambiemos que “intentó salvar imputados”, como por ejemplo a los fiscales Mullen y Barbaccia, y al “Fino” Palacios, el ex policía de confianza de Mauricio Macri.

“Esperamos que, de una vez, los jueces no cedan a presiones y operaciones tan burdas. Las instituciones deben dan una respuesta justa a los familiares y a la sociedad. Queremos justicia y eso hemos perseguido 25 años”, remarcaron.