Carlos Menem y Juan José Galeano están en el banquillo junto a otros 11 acusados

AMIA: llega la sentencia por el encubrimiento del atentado

El Tribunal Oral Federal 2 definirá la situación de Carlos Menem, el ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex jefe de la SIDE Anzorreguy y el ex jefe de la policía Jorge “Fino” Palacios, entre otros.