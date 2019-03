Carlos Menem salió absuelto del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. La mayor pena impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 fue para el ex juez Juan José Galeano: seis años de prisión. Otros siete acusados recibieron condena, mientras que junto a Menem fueron absueltos el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Baraja, el abogado Víctor Stinfale y el ex agente de la SIDE Patricio Finnen.

Los condenados son:

Juan José Galeano: 6 años de prisión. El tribunal lo consideró culpable der peculado, prevaricato y privación ilegítima de la libertad. A la condena de cárcel sumó la inhabilitación perpetua. Se dio por probado que pagó 400 mil dólares de coima a Carlos Telleldín, detenido por el atentado, para que acusara a policías bonaerenses. Telleldín fue quien entregó la camioneta Traffic utilizada el 18 de julio de 1994 para volar la mutual judía, en un ataque que causó 85 víctimas. Menem resultó inocente de la acusación de haber ordenado el encubrimiento, pidiendo a Galeano que no investigara a la familia Kanoore Edul.

Hugo Anzorreguy: cuatro años y medio de prisión. El ex jefe de la SIDE fue condenado por su rol como partícipe en el encubrimiento Estaba sentado en el banquillo acusado de haber aportado el dinero para pagarle a Carlos Telleldín y desviar el curso de la investigación.

Carlos Telleldín: tres años y medio de prisión. El tribunal determinó en su caso que se le decomise una suma equivalente a la coima pagada en 1997, de 400 mil dólares.

Carlos Castañeda: tres años de prisión: Fue sindicado de desviar la investigación de la pista siria, un delito por el cual fue absuelto el “Fino” Palacios.

Juan Carlos Anchézar: tres años de prisión. El ex agente de la SIDE fue subsecretario de Anzorreguy y se lo consideró partícipe necesario de la contaminación y ocultamiento de pruebas.

José Barbaccia: dos años de prisión condicional. El ex fiscal firmó la declaración falsa de Telleldín.

Eamon Mullen: dos años de prisión condicional. También ex fiscal, consintió el pago de la coima, que derivó en el arresto de cuatro policías bonaerenses, que pasaron siete años tras las rejas, motivo por el cual se consideró el delito de privación ilegítima de la libertad en sus condenas y la de Galeano.

Ana María Boragni: dos años de prisión condicional. La ex esposa deTelleldín quedó involucrada por el pago a Telleldín.