El resto del norte perdió más de 210 mil hectáreas de bosques en el último año
Panorama forestal en Argentina: Misiones sostiene una baja tasa de deforestación
Mientras el informe anual de Greenpeace advierte que la pérdida de bosques en el norte argentino creció un 40% en 2025 y alcanzó niveles críticos, el reporte “Estado de la Deforestación en Misiones”, difundido por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, señala que la provincia mantiene una de las tasas más bajas de desmontes del país y atribuye estos resultados a las políticas de control, monitoreo y prevención implementadas en todo el territorio provincial.