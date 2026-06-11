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El técnico se mostró confiado para lo que viene

“Muy contento y muy ilusionado”: el mensaje de Bielsa al arribar con Uruguay

El plantel llegó a Playa del Carmen, donde completará los entrenamientos antes del debut.

AME8823. PANDO (URUGUAY), 05/06/2026.- El entrenador de la selección de fútbol de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona durante un evento de despedida este viernes, en el estadio Tito López López en Pando, Canelones (Uruguay). EFE/ Gaston Britos
Marcelo Bielsa va por un nuevo Mundial. EFE. EFE

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