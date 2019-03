El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que ese organismo sigue estudiando “la viabilidad” de un Mundial 2022 en Qatar con 48 equipos, apoyándose en “algunos países limítrofes” para organizar partidos también. “Creo que vale la pena analizar la cuestión e intentarlo. Está claro que no es fácil, pero la decisión de jugar con 48 equipos ya la hemos tomado para (el Mundial de) 2026. ¿Por qué no intentarlo antes?”, declaró Infantino en una conferencia de prensa organizada al término de tres días de reunión con representantes de más de 60 federaciones, en Roma, en la Executive Football Summit.

“Estudiamos la viabilidad. Serían 16 equipos más, con sus hinchas. Hay que ver la cuestión de las infraestructuras. Objetivamente, será muy difícil organizarlo únicamente en Qatar, debido a la geografía del país”, explicó.

“Así que nos podemos preguntar si se pueden jugar algunos partidos fuera del país. La situación geopolítica es compleja. Pero veo hoy que Donald Trump y Kim Jong Un se reúnen. Eso quiere decir que todo es posible”, añadió el presidente de la FIFA.

Qatar lleva dos años en plena crisis diplomática con sus vecinos Arabia Saudita, Baréin y Emiratos Arabes Unidos. “Vamos a ver si es posible. Si es realizable, tendremos un Mundial fantástico con 48 (equipos) en Qatar, y en algunos países limítrofes. Si no, muy bien, tendremos un Mundial fantástico con 32 en Qatar. No hay nada malo en estudiar la cuestión”, declaró Infantino. “Debemos decidir de aquí a junio de este año. Si no, será difícil para las eliminatorias en algunas confederaciones”, concluyó.

Infantino, que es el único candidato para su reelección al frente de la FIFA en junio, multiplica en los últimos meses las propuestas controvertidas, como la de un Mundial de Clubes renovado y ampliado o la de una Liga Mundial de Naciones. La UEFA ha cuestionado ambas ideas.