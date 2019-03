El reconocido defensor de presos políticos durante la dictadura cívico-militar Remy Vensentini falleció anoche en Buenos Aires. Fue fundador de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en el año 1976 e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Vesentini recorrió las carceles de la dictadura y exigió a los genocidas por los desaparecidos y presos de todo el país.

“Anoche finalmente se le detuvo ese corazón enorme”, escribió Marcelo Vensentini, hijo de Remy y ex diputado por el Partido Intransigente (PI). Será velado mañana, lunes, desde las 9.30 a 11.30 hs. en Casa Velatoria Tres Arroyos, en la calle Tres Arroyos 1510, Capital. Desde ahí el cortejo partirá al cementerio de Chacarita.

“Trato de pensar cómo lo voy a recordar y me cuesta encontrar un momento ¿Cuando nos peleábamos duro? O cuando a los 14 me encaro si estaba fumando, me hice el boludo y me dijo que no fume esa porquería, y me dio unas monedas con las que compre mis primeros particulares 30. O la facilidad con la que aceptó que deje de estudiar porque la guerra revolucionaria era más importante. O cada vez que en la cárcel me pasaba esos caramelos que eran más bien ladrillos, aprovechando su dentadura floja, pero que después había que pasar por la requisa del Manchado en La Plata. O la relación especial que construyo con cada uno de sus nietos”, agregó Marcelo Vensentini sobre su padre.

Y remarcó que Remy “tomó a los presos y presas políticos como sus hijos e hijas adoptivos. No los dejó jamás, incluso cuando todavía en democracia continuaron muchos en las cárceles”.