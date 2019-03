La canasta básica de alimentos que releva la asociación Consumidores Libres arrojó un aumento de 4,66 por ciento en febrero y acumula una suba de 7,57 por ciento desde comienzos de año. De los 38 productos relevados en supermercados y negocios minoristas de la Ciudad de Buenos Aires, 28 subieron, 6 permanecieron sin cambios y 4 bajaron de precio. Los mayores aumentos se registraron en productos estacionales como el tomate perita (42,0 por ciento), la acelga (20,92) y la banana (14,38 por ciento). Sin embargo, la disparada también estuvo apuntalada por los principales cortes de carne, fundamentalmente los cortes populares, consolidando lo que la propia entidad ya había advertido a mediados de mes. La carnaza trepó 11,42 por ciento, la picada común 11,40, la falta 8,51, la bola de lomo 8,25 y la paleta o roast beef 8,21 por ciento. La carne deja atrás de este modo, el atraso relativo que acumuló el año pasado frente a otros bienes de la canasta (ver aparte).

El seguimiento de precios Consumidores Libres, la entidad que representa legalmente el ex diputado socialista Héctor Polino, es realizado en los supermercados Coto y Plaza Vea de la Ciudad y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. El relevamiento es acotado, pero deja en claro que la inflación todavía está lejos de desacelerarse, tal como en reiteradas ocasiones anunció el gobierno. En enero el Indec informó una suba promedio de 2,9 por ciento y el rubro “alimentos y bebidas” fue 3,4 por ciento, con un pico de 3,8 por ciento en el Gran Buenos Aires.

Las consultoras ya adelantaron que en febrero la suba promedio de precios estará en torno al 4 por ciento y el relevamiento de Consumidores Libres confirma que alimentos volverá a ser un rubro crítico, aunque para tener el dato oficial del Indec habrá que esperar hasta el próximo jueves 14.

Al momento de explicar por qué la inflación se mantiene aún en torno al 3 por ciento mensual, con picos incluso superiores, en el gobierno ponen el foco en los aumentos de las tarifas de servicio público (la luz aumentó otro 14 por ciento en febrero y en abril aumentará el gas por encima del 30 por ciento), pero pareciera desestimar la velocidad de remarcación que se viene observando en los bienes de la canasta básica.

Las empresas productoras de alimentos y los supermercados están apelando a todo tipo de estrategias para aumentar los precios frente a la pasividad oficial. Los bienes que forman parte del programa “Precios Cuidados” ya prácticamente no se consiguen. La oferta es escasa y por la mañana en muchos supermercados ya no está disponible. Además, las productoras de alimentos no solo aumentan sus productos tradicionales sino que también han decidido discontinuar algunos bienes y relanzarlos con una nueva presentación que incluye variantes mínimas, pero sobre todo un nuevo precio, muy por encima del anterior. Las maniobras no son nuevas, pero se agudizan cuando del lado del regulador no hay reacción.

Por fuera de la carne, Consumidores Libres también dio cuenta de fuertes subas en otros bienes clave de la canasta básica como fideos Matarazzo (4,57 por ciento), yerba mate Taragui (2,53), Polenta Mágica (1,53), queso port salud Sancor (1,60) y el pan común (1,14 por ciento).

A su vez, de los 38 productos relevados 19 ya aumentaron por encima del 5 por ciento en los dos primeros meses del año. Y de esos 19 solo 4 son frutas y verduras, que pueden explicar la variación por razones estacionales. El resto son productos de consumo masivo como carne vacuna, fideos, huevos y pescado.