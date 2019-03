Keith Flint, cantante de The Prodigy, fue encontrado muerto en su hogar de Dunmow, Essex. El músico, cantante y bailarín tenía 49 años. El grupo confirmó la muerte en un comunicado en el que indica: “Con la mayor tristeza confirmamos la m uerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint. Un verdadero pionero, innovador, una leyenda. Lo extrañaremos por siempre. Agradecemos que respeten la privacidad de todos los involucrados”. Según su compañero Liam Howlett, Flint se suicidó. En un posteo de Instagram señaló: “Las noticias son verdaderas, no puedo creer estar diciendo esto pero nuestro hermano Keith tomó su popia vida en el fin de semana. Estoy shockeado y enojado, confuso y con el corazón roto… RIP”.

Un vocero de la policía de Essex señaló: “El lunes a las 8.10 AM recibimos llamadas que expresaban preocupación por la salud de un hombre en una dirección de Brook Hill, North End. Al asistir comprobamos la presencia de un hombre de 49 años fallecido en la escena. Su muerte no fue considerada sospechosa, y se informó al forense”.

Como miembro de The Prodigy, Flint se convirtió en una de las figuras centrales de la escena electrónica inglesa durante los '90. Aunque inicialmente se unió al grupo -fundado por el productore Liam Howlett en 1990- como bailarín, más tarde se graduó como cantante y puso su voz en los hits “Firestarter” y “Breathe”, de 1996. Ambos singles del disco Fat of the Land se convirtieron en himnos de la escena rave británica y treparon alto en los charts, mientras que el clip en blanco y negro de “Firestarter” fue prohibido por la BBC luego de ser emitido por el programa Top of the Pops: varios padres se quejaron de que sus hijos habían quedado aterrados por el baile maníaco del cantante, lleno de percings.

Flint y Howlett, a quienes se habían unido el rapper Maxim y el tecladista Leeroy Thornhill,habían conseguido su primer número uno en el Reino Unido con el disco Music for the Jilted Generation (1994). Los cinco álbumes de estudio y un compilado que le siguieron también llegaron al tope de los charts británicos.

Por fuera de su actividad musical, Flint era un ávido fan de las motocicletas: era dueño del equipo Team Traction Control, que ganó tres carreras de la competencia Isle of Man en 2015.

The Prodigy se presentó por primera vez en la Argentina en 1998, cuando actuó el 26 de agosto en el estadio cerrado de Parque Sarmiento. Luego, el trío regresó para la Creamfields de 2005 y el Pepsi Music 2009.