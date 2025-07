El exdirector titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pedro Peretti dialogó en la 750 acerca de las elecciones en la provincia de Santa Fe donde ganó el peronismo y cuáles serían las propuestas del campo nacional y popular en la vuelta al Gobierno nacional.

Peretti aseguró que “hubo un gran triunfo del peronismo -en Santa Fe- con escasa participación ciudadana, un dato a tener en cuenta para lo que viene en la provincia de Buenos Aires”.

“La dificultad que tiene el peronismo de hacer pie en las zonas rurales. Hay un montón de conclusiones que hay que sacar porque hay que derrotar a la derecha y le vamos a ganar. Creo que hay una sobreestimación de los valores a partir de encuestas truchas que dan a periodistas. Pero nos damos cuenta que los tipos están preocupados por la escalada represiva que están haciendo. Primero quisieron matar a Cristina, después la encarcelaron y la proscribieron. El próximo paso es hacer fraude electoral en la provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Por otro lado, criticó al gobernador Maximiliano Pullaro por sus “políticas mileístas”. “Pullaro es un hombre de derecha y que cree en el ajuste, que hay que maltratar a los empleados públicos, porque es fuerte con los débiles y después es absolutamente dócil con los poderosos, con todo el complejo portuario santafesino del cual es un sirviente fiel”, afirmó.

“Después de este proceso electoral acá hay muchos de derecha que no pueden ser candidatos a nada: Macri no puede ser candidato a nada, el próximo que no puede ser candidato a nada sino solo a la cárcel es Milei y todo su grupo. El recambio va a venir de ese lado de la derecha. Que Milei no tenga votos no quiere decir que la derecha no los tenga. Los recambios son Nacho Torres, (Maximiliano) Pullaro, (Martín) Llaryora”, dijo.



En este contexto, Peretti enfatizó que hay que buscar “en la historia” para que el peronismo vuelva a ser Gobierno y, parafraseando irónicamente a Mauricio Macri, hay que hacer “lo de siempre pero más rápido”.

“Pero también hay que cambiar cosas, no podemos seguir con el mismo discurso agrario. No puede seguir el PJ reivindicando los mismos modos porque ya fracasaron. En la historia está la respuesta”, sostuvo.

“Creo que el Gobierno de Cristina Kirchner, después del de Perón, fue el mejor de la historia, incluso mejor que el de Néstor. No podemos proyectar el futuro con la principal líder política presa y proscrita”, concluyó.