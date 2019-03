Y al fin, cuando el fan de Game of Thrones ya estaba resignado a la distribución homeopática de info, HBO soltó un trailer en toda la regla, casi dos minutos de festín para aliviar la espera hasta el 14 de abril, fecha de estreno de la temporada final de la saga creada por George RR Martin y llevada a la pantalla por David Benioff y D. B. Weiss. Ya hubo suficientes fotitos, GIFs y el “teaser genérico” con los hermanos Stark –bueno, ya se sabe que Jon no es un Stark, pero para qué meterse en detalles- en la cripta de Winterfell. Queríamos algo de sustancia, y el trailer dejó mucha tela para cortar: aquí van diez claves que las imágenes dejan flotando en el aire.

1. El terror de Arya Stark. Es lo primero que se ve, y es preocupante. Porque se la escucha decir confiadamente que “Conozco a la muerte, tiene muchas caras; estoy deseando ver esta”, pero se la ve ensangrentada, agitada y huyendo por los sótanos del castillo familiar. La menor del clan Stark es una asesina bien entrenada, pero curiosamente en toda la serie nunca se la vio en una batalla propiamente dicha: su debut será en el enfrentamiento entre los vivos y el Ejército de los Muertos, y lo que se ve en el trailer deja claro que no va a ser nada fácil. Las expresiones de su hermana Sansa tampoco ayudan.

2. La estrategia de Cersei Lannister. Tal como anticipó en la temporada anterior, Cersei quiere que los demás se maten entre ellos y reinar entre los que queden. Se la ve en King’s Landing junto al maestro Qyburn, pero además el trailer exhibe por primera vez a los mercenarios de la Compañía Dorada, a bordo de las naves de Euron Greyjoy. El rubio comandante que se ve de espaldas no es Jaime Lannister sino Harry Strickland, jefe de los mercenarios que hasta ahora solo existía en los libros. A Cersei también se la ve sola en la sala del Trono, tomándose satisfecha una copa de vino a pesar de la promesa de no beber más por su embarazo.

3. Jaime cumple sus promesas. El Matarreyes tiene solo dos intervenciones en el trailer, pero son clave: en una afirma que “prometí pelear por los vivos, y voy a mantener esa promesa”, y en la otra se lo ve en plena batalla. Lo que permite inferir que abandonó definitivamente al clan Lannister y que, gracias a Bronn (¿dónde está Bronn?) finalmente domina el arte de la espada con la zurda.

4. Sobrevivientes del Muro. Como si nada, el avance deja caer una data crucial: aparecen Tormund Giantsbane, Beric Dondarrion con su espada flamígera y Dolorous Edd, a quienes se vio por última vez en el ataque del Rey de la Noche al Muro con su dragón convertido y de quienes se desconocía su suerte. Saber que el salvaje sigue con vida da esperanzas de nuevos cruces con Brienne de Tarth, aunque no parece que esta temporada deje mucho espacio al romance.

5. La pareja real. Hablando de romance: las imágenes de Jon Snow / Stark / Targaryen y Daenerys no dejan dudas sobre el rango que adoptan en el final. Se los ve cabalgando entre las huestes de Inmaculados y yendo al encuentro de los dragones Drogon y Rhaegal, quizá con intenciones de montarlos para la batalla que se avecina. Los dragones aparecen también sobrevolando las montañas nevadas y las murallas de Winterfell, aunque es notoria la ausencia de Viserion, el hermano convertido por el Night King: una preocupación nada menor para los vivos.

6. ¿Quién le cuenta a Jon? Hay también en el trailer un par de escenas que apuntan al secreto que ya comparten el Cuervo de Tres Ojos (antes Bran Stark) y Samwell Tarly: si Jon es un Targaryen y Daenerys también, la pareja real tiene un problemita incestuoso. Quizá la cara de preocupación que Jon muestra en un pasaje junto a la Madre de los Dragones pasa por enterarse de esa noticia y no por el avance de los muertos. Tanto el Cuervo, con esa frialdad para contar las cosas, como Sam, por su vieja amistad con Jon, tienen fichas para ser quienes revelen la verdad.

7. El rol de GreyWorm. El trailer da protagonismo al comandante de los Inmaculados en la inevitable batalla que tendrá lugar en Winterfell. Por allí aparece Jorah Mormont, y Brienne junto al escudero Pod y Sandor “El Perro” Clegane, pero Gusano Gris tiene tres momentos, y en uno de ellos hay un beso apasionado a Missandei que luce como despedida, hace temer por su suerte. Si Game of Thrones nunca tuvo pruritos en liquidar a personajes populares, y el riesgo de muerte en estos episodios es más alto que nunca, quizá el guerrero más fiero de Daenerys tenga los minutos contados.

8. ¿Qué pasa con el enano? En contrapartida, es muy notorio el bajo protagonismo de –paradójicamente- uno de los más grandes personajes de la serie. Tyrion aparece solo una vez, hacia el final del trailer y mirando preocupado hacia arriba. Después de aparecer como firme aliado de Daenerys, el rol del enano es ahora más dudoso, sobre todo después de ver al ejército Lannister incinerado sin piedad por los dragones, tras enterarse del embarazo de Cersei y en esa escena en el barco en el finale de la séptima temporada. ¿Volverá a darse vuelta Tyrion? Con el ejército de los muertos ahí nomás, ¿habrá tiempo siquiera para darse vuelta?

9. La batalla contra los muertos. El equipo de filmación lo llamó “La Larga Noche”, y en el último día incluso se colgaron una credencial con la frase “I Survived The Long Night”. Filmada por Miguel Sapochnik durante tres meses, con 750 personas involucradas y temperaturas bajo cero, la batalla entre los vivos y el ejército del Night King promete superar todo lo visto hasta ahora en la materia. El trailer apenas si ofrece mínimos vistazos, pero cierra con la escalofriante imagen de las patas de un caballo zombie plantándose frente a Winterfell. “Están viniendo. Nuestro enemigo no se cansa, no se detiene, no siente nada”, dice la voz de Jon. Las escenas de Gendry dirigiendo la forja de armas con vidriagón, único material que liquida a los muertos, da apenas un poquito de esperanza.

10. La fecha de estreno. Sigue siendo el 14 de abril. Paciencia.