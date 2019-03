"Los poetas escriben, sintetizan en palabras, lo que siente un pueblo", dice precisa Teresa Parodi. Poesía y música se entrelazan en su disco más reciente, cuyo título es una ofrenda: Todo lo que tengo (Sony). La cantautora correntina se presentará mañana a las 21 en Distrito 7 (Lagos 790) junto a Ernesto Snajer, "celebrando el día de la mujer que lucha". Además, compartirá la noche con la trovadora cubana Yaima Orozco del colectivo santaclareño La Trovuntivitis.

"El canto, la música popular en general, acompaña de un modo único nuestras vidas. Elegimos cantar aunque no seamos cantores profesionales, porque nos aferramos a una memoria, a una historia que nos pertenece y de la cual nos sentimos parte. La música libera un montón de emociones, sensaciones, recuerdos, de esperanzas. Eso me provoca a mí el canto. Siempre sentí que tenía que estar en ese lugar, con esa herramienta. Además porque quería dar testimonio, cantando de las cosas que veo y que comparto con mi pueblo, con mi país, con la patria", refiere Parodi a Rosario/12.

--Al escuchar su disco, es notable cómo ciertos versos persisten o se recuerdan, aun cuando uno pueda no haberlos leído.

--Los poetas escriben, sintetizan en palabras, lo que siente un pueblo; en general, son los creadores que emergen de esos pueblos. Estas poesías que elegí especialmente son poemas, son poetas, que me acompañaron toda la vida. Son poetas eternos, nacieron para siempre, van a permanecer entre nosotros aun así, en una memoria, en algo que no está del todo definido. ¿Por qué esos versos resuenan? Porque lo que han escrito es lo que sentimos muchos y porque sintetizan un tiempo, una memoria, que es tan importante para constituirnos en nación. Aun cuando no fue pensada para la música, la poesía está llena de música y tiene la virtud extraordinaria de que cualquiera de nosotros puede acercarse a ella y escuchar una música diferente. Eso es lo que yo pienso. Por eso creo que puede haber muchísimas versiones musicalizadas de estos poemas, que en este caso canté y elegí yo. Me parece que ese trabajo es fascinante, porque abre puertas, no está atado a nada, y sin embargo también hay una memoria musical en los versos, hay una cadencia, un manejo del lenguaje que nos resulta familiar. Y así fluye lo que uno va sintiendo, así compuse ese trabajo.

--De misma manera, intuyo, al invitar a otros músicos a compartir esas poesías.

--Al pensar el disco, al trabajar sobre los arreglos y los climas, conté con Ernesto Snajer, un gran artista que supo entender exactamente los climas que yo precisaba y a las personas que me iban a acompañar. Todos amigos queridos y admirados, que han hecho muchos caminos conmigo a lo largo de mi vida de cantora. Fue un encuentro con amigos, era como encontrarnos a leer poesía, pero en este caso la cantábamos. He cantado también en este disco un par de poemas que yo no musicalicé, porque las versiones que hicieron mis colegas me parecían demasiado hermosas, como la milonga "El gaucho" de Borges, por Pedro Aznar, y el poema de Neruda ("Porque ha salido el sol") por Víctor Hereda. Me parecía que escuchaba al poeta y escuchaba esa música también. Sentí que ellos lograron una música extraordinaria que me representaba, y quise cantar así como ellos los compusieron. En el caso de Pedro (Aznar), siempre compartimos la música con mucha alegría y amistad. Mi hermandad con Víctor (Heredia) es de tantos años, y en este caso la idea de Snajer fue la de cantar con Miss Bolivia rapeando, inclusive el texto que dice ella está inspirado en el poema, y me pareció muy hermoso su trabajo, el profesionalismo con el que tomó esta tarea.

La lista de invitados suma los nombres de Luciana Jury, Liliana Herrero, Juan Quintero, Nadia Larcher, Carlos Aguirre, y Chango Spasiuk; repartidos entre poemas de Julio Cortázar, Armando Tejada Gómez, Francisco Madariaga, Elvio Romero, Manuel J. Castilla, María Elena Walsh, Juan Gelman. "Con Liliana (Herrero) creo que ya tenemos una cita que se repite cada cierto tiempo. Juan Quintero es un gran artista de la nueva generación que admiro profundamente, fue muy bello cantar con él. Nadia Larcher es una de las voces más bellas que han aparecido en la música argentina. El queridísimo Carlos Aguirre, queridísimo y respetadísimo, de pie para nombrarlo, me acompañó también con el tema sobre el poema de María Elena Walsh ("El viaje") y se sumó a la canción que canté de Juan Falú y mía con el acordeón ("La Angelita Rosales"). El trabajo que hicimos con todos ellos durante esos días fue inolvidable y prácticamente en vivo, para no traicionar el clima que se generaba con tanta naturalidad cuando encarábamos la canción", agrega la cantante.

Que el disco se titule como su penúltima canción es una declaración íntima. Según Parodi, "te diría que es como una especie de balance, para pensar en cuáles son las herramientas con las cuales uno eligió vivir. La poesía y la música serán hasta el final, para mí, las herramientas con las cuales me acerqué a los demás e intenté tener una voz propia. Eso es lo que quería dejar claramente dicho: todo lo que tengo sinceramente para seguir dando es la canción y la poesía, me acompañan en todo. Para mí era muy importante dejar claro eso. Es una afirmación concreta, y por eso la incluí como cierre.

--¿Qué piensa sobre la política cultural de nuestra provincia?

-Tengo una gran admiración por la ministra de cultura de la provincia de Santa Fe, creo que es una de las mujeres que más sabe de gestión cultural que he conocido. Además, tengo un gran respeto. Creo que soy amiga de ella. Hemos podido compartir muchas cosas con la Chiqui (González) y la verdad es que he aprendido mucho de ella. Por eso, basta con decir su nombre para que uno sepa que la gestión cultural está asegurada donde ella esté trabajando, lo digo con total convicción. Sé que allí se hacen muchísimas cosas permanentemente, con gran originalidad, y que los artistas encuentran en el estado, como tiene que ser, las posibilidades para desarrollarse. El estado tiene que estar presente y fomentar permanentemente el trabajo de los creadores. Me alegra mucho que pase eso en la provincia de Santa Fe.