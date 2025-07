Hay unas cuantas imágenes, en los últimos días, que ajustan la mira sobre el lugar donde estamos parados. Cada quien resolverá si las toma, ignora o relativiza. Pero nadie puede argumentar que no están a la vista.

Es innecesario contar con información privilegiada, o disponer de una capacidad especial de análisis político. Sólo se requiere honestidad intelectual y algún interés básico por la cosa pública.

Hubo el fallo de una jueza de distrito neoyorquino, amiguísima de fondos buitre con los que amasó su fortuna matrimonial, condenando a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El Gobierno de entonces pudo cometer eventuales errores técnico-jurídicos e interpretativos, de los que dieron amplia y única cuenta voceros de toda calaña cipaya. Eso no varía en absoluto que fue una decisión soberana, aun cuando esté sujeta a controversias.

La medida permitió reencauzar el sentido estratégico de la compañía. Desde entonces, tiene herramientas aptas para que se puedan organizar y ejecutar con resolución nacional los lineamientos energéticos del país. Es lo que permite disponer de qué agarrarse, sin un status directamente neo-colonial.

No deja de ser asombroso que se ubique el eje en torno al monto en disputa, en lugar de estimar los números a partir de lo que significó, en materia de proyección e inversiones, haber retomado las riendas de YPF.

El colmo de los colmos fue protagonizado por Mauricio Macri, quien, en vez de anteponer intereses patrióticos siquiera por escenografía retórica, se centró en señalar como yerro la disposición expropiatoria. Después se dedicó a seguir con sus vacaciones eternas como mascota de la FIFA, entremezclado con no saber dónde ponerse, personalmente, frente a la derrucción del PRO.

Le compitió Javier Milei, vociferando que todo se debe al soviético pelotudo, al pichón de Stalin, al burro eunuco, al imbécil, al hijo de puta, al lisérgico, al bruto, al monarca diminuto, al estúpido supino, al zar de la miseria que gobierna el territorio bonaerense. Más miserables no se consigue. Y a ambos les rindió pleitesía el coro mediático que secundarizó el carácter sólo inicial del dictamen de Loretta Preska, sometido a apelación y negociaciones que van de suyo. Y a algún arreglo que acabará por satisfacer a las partes tarde o temprano.

Las causalidades permanentes obraron para que esa carroña disimulara hasta donde pudo al JP Morgan, el numen del riesgo-país, por su recomendación de salirse de las posiciones en moneda local y colocarse en dólares. Lo mismo que le ocurrió al domador de reposeras en 2018, tras haber vencido con tranquilidad en las elecciones de medio término en 2017.

Se consignó aquí, hace una semana y, también, sin otro privilegio noticioso que la información publicada, el listado concreto del tembladeral que azota al Gobierno. Vamos de vuelta con esa nómina, porque no hizo más que profundizarse con ciertos agregados.

Sube la deuda. Bajan las reservas. No hay forma de pagar con excepción momentánea de la mirada al costado del FMI. “El campo” se “rebela” contra el aumento en las retenciones. El superávit comercial producido por la energía lo licua la salida de divisas por turismo.

Los gobernadores peluqueados comenzaron a cansarse de un verdugueador que, encima, no les paga los favores. Las tropas parlamentarias, en consecuencia, se empacaron y le advierten a la reencarnación de Moisés que ya no le acompañarían su vetocracia contra el aumento a jubilados, moratoria previsional, presupuesto universitario, regulación del reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), emergencia en discapacidad.

Caputo Toto saca cuentas optimistas, desde sus fantasías provisorias. Canchereó con que banca los trapos frente a los compradores de dólares y el mercado le contestó con una suba semanal de 55 pesos. Al margen de una coyuntura en la que intervienen el pago de aguinaldos y otros factores, en lo que va del libertarismo nunca se escuchó con tanta intensidad la mención a una corrida cambiaria.

El mundo, como si se tratara de algo al pasar en la visión infantiloide de tales gobernantes, se sacude mientras tanto en variables geopolíticas donde Argentina, por si hiciere falta recordarlo, es un lejano actor de reparto: Oriente Medio, Ucrania, protestas sociales por doquier (aunque sin carácter de contienda efectiva, cual si fuese una ola imparable de cambios radicales), multilateralismo global, China como potencia expansiva consolidada, una Europa senil, la inmigración como elemento determinante… y en medio de semejante escenario un Presidente argentino de historieta, apenas receptor de premiaciones truchísimas que ya ni sobresalen en las ínfulas de sus guerrillas digitales.

Es en consonancia con tal incertidumbre que el régimen mileísta profundiza sus inclinaciones brutales, sin que los “republicanistas”, ñoños o disfrazados de liberales sensatos, se hagan mayores problemas. Algo intuyen, de todos modos, acerca de que a mediano o largo plazo no les convendrían unos representantes de su ideario tan extravagantes, tan imprevisibles, tan improvisados. Tan grasas, ya que estamos.

Se solidarizan contra los ataques verbales a periodistas y comunicadores. Está muy bien. Y estaría mejor si se indignaran ante lo inenarrable de la causa armada para encarcelar a Alexia Abaigar y otras cuatro personas por colocar un pasacalle y tirar bosta ante el domicilio del ídem José Luis Espert, el diputado más violento de la Cámara que convoca a colgar gente en la Plaza de Mayo previo paso por tortura y bala.

Es probable que Abaigar haya incurrido en contravención municipal y tontería política. No se sabe, porque la prueba no está certificada. La llevaron al penal de Ezeiza sin más expediente que la sospecha y como una delincuente peligrosa. A ella y sus presuntas cómplices contravencionales. Es el código penal de, en efecto, un terrorismo de Estado de baja intensidad. No hay jurista en condiciones de desmentirlo. Se llegó al extremo de que en Comodoro Py hubo comentarios de alarma.

Ajena o todo lo contrario a estos avatares, según quiera verse como factor circunstancial o producto bien pedagógico sobre los efectos de un modelo bestial, la motosierra se presentó en sociedad en modo gasífero. Para empezar o seguir, en plena heladera invernal desregularon el precio de las garrafas.

Un destacado artículo de Mara Pedrazzoli, en Página/12 del viernes, resumió el cuadro con cita de especialistas de opinión unánime. En síntesis, no hubo planificación alguna aun sabiéndose que arreciaría el frío intenso. Mar del Plata fue el caso emblemático pero alrededor de medio país, en la suma de las localidades, se quedó sin gas.

No previeron nada sobre la capacidad de transporte y distribución del sistema. Podrían haber comprado más GNL, o pasar las generadoras térmicas a funcionar con combustibles líquidos. Son más caros y contaminantes, claro, pero estamos hablando de una emergencia.

A eso deben agregarse los aspectos estructurales. En Vaca Muerta, el Gasoducto Perito Moreno opera al 70 por ciento de su capacidad porque las autoridades, hace más de un año, resolvieron dar de baja la segunda etapa de su extensión. En vez de eso, el Gobierno decidió avanzar con una iniciativa privada que recién daría resultados para el invierno de 2027, sin resolver el abastecimiento de Santa Fe, Córdoba y el Norte del país. Y también está paralizada la construcción de dos plantas chubutenses, sin las cuales tampoco pueden realizarse nuevas conexiones domiciliarias en Bariloche y otras ciudades de la región.

En el caso de Mar del Plata, jamás había ocurrido que se cortara el gas a hogares y fábricas. Se paralizó todo el parque industrial. El origen, admitido por el propio oficialismo libertarista del lugar, es asimismo que se paralizó la obra de la Planta Compresora en la localidad de Las Armas.

Nadie debería ser tan ingenuo como para depositar todas las culpas en el gobierno actual, siendo que hablamos de una infraestructura deficitaria que se arrastra hace décadas. Y menos que menos, nadie debiera ignorar que el gobierno nacional no hizo más que agravar la situación.

¿Querían motosierra? Aquí la tienen en toda su dimensión. Indiscriminada. Animalesca. Venía y continúa como planta llave en mano, y no precisamente compresora.

Jamoncito significa esto con exactitud. Cabría imaginar que ya quedan entre pocos y ninguno creyendo que la sierra eléctrica era contra la casta.

Sin embargo, al igual que la diferencia entre imagen de Gobierno y dirigentes e intención de voto, la claridad cada día más ostensible sobre los dramas oficialistas no significa que eso será aprovechado por la oposición.

El peronismo bonaerense, que a efectos prácticos sería la llave para destrabar lo más empiojado, logró convenir listas unificadas. El plazo vence el miércoles próximo, en cuanto a inscripción de alianzas. Falta algún nombre que reemplace a Unión por la Patria y después se verá.

La pregunta invariable, ya sabemos que cansadora hace rato, es qué es lo que se verá. Si algún arreglo de apuro, condicionado por la injusticia repugnante que sufre Cristina y la consigna prioritaria de su libertad. O uno con bases más sólidas, que trace idea de un porvenir superador del pasado.