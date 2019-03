La música ya lo expresó en la voz de Joan Manuel Serrat: El sur también existe. Y ahora el cine lo corrobora: desde el 15 al 22 de marzo se desarrollará la segunda edición del Festival Internacional de Cine de los países del sur del mundo, más conocido como Ficsur, en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se trata de una ambiciosa edición de la muestra cinematográfica, organizada por el Grupo Octubre, con el apoyo de la provincia. En estas ciudades podrán verse 82 películas, con entrada gratuita. Así como en el año 2017 la madrina del Ficsur fue la gran actriz brasileña Sonia Braga, en este caso se eligió a una destacada artista argentina: Julieta Díaz (en 2018 la edición de Ficsur fue on line).

Las películas seleccionadas para participar de este festival fueron anunciadas durante la conferencia de prensa que se realizó este miércoles en el Centro Cultural Caras y Caretas. Estuvieron presentes el titular del Grupo Octubre y del Suterh, Víctor Santa María; la directora del Ficsur, Paula de Luque, y el secretario de Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gonzalo Zamora.

“Estoy muy contento con este emprendimiento, Ficsur, que es la posibilidad de llevar un montón de realizaciones cinematográficas no solamente a la provincia tal vez más linda que tiene nuestro país sino también la provincia más austral y eso le da una característica muy importante”, señaló Santa María. Luego de agradecer el compromiso de De Luque y equipo, Santa María agregó: “Con el apoyo de la provincia, vamos a hacer un muy buen festival que espero que se repita, que lo podamos seguir realizando todos los años, especialmente en un momento tan particular por el cual atraviesa nuestro país, donde seguramente muchos de los argentinos y argentinas que consumen bienes culturales, cuando hay crisis también lo que se recortan rápidamente son los bienes culturales. Entonces, organizaciones como la nuestra tenemos que ser conscientes de esto. Desde todo el Grupo Octubre apoyamos e incentivamos no solamente la realización sino también el hecho de poder consumir estos bienes culturales. Y éste es uno de nuestros objetivos fundamentales”, agregó Santa María.

Con el eje en puesto en Mujeres y Cine, participan películas de veinte países: además de Argentina, compiten cinematografías de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Australia, Nueva Zelandia, Egipto, Argelia, y otras naciones invitadas. “De las 82 películas, 60 están dirigidas por mujeres”, valoró De Luque. “De esas 82, 75 son estrenos en la provincia. O sea, el pueblo de Tierra del Fuego va a tener la oportunidad de verlas por única vez. Esta es un poco la razón de los festivales de cine: son un encuentro internacional, donde la gente puede acceder a películas que, de otro modo, no podría, ya sea porque no pueden pagar la entrada de cine o simplemente porque no llegan”, graficó la directora de Juan y Eva.

La película de apertura será La noche de 12 años, del uruguayo Alvaro Brechner. El film tuvo un importante recorrido internacional y fue preseleccionado por Uruguay para representar al cine de ese país en los Oscar y los Goya, pero finalmente no consiguió ser finalista en los Oscar ni tampoco alzó la estatuilla de Goya que se quedó el mexicano Alfonso Cuarón por Roma. La noche de 12 años está basada en el libro Memorias del calabozo, de Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, donde los dos sobrevivientes relatan los doce años en que fueron rehenes de la dictadura uruguaya junto al ex presidente José “Pepe” Mujica y otros dirigentes de la organización Tupamaros.

En la competencia internacional de ficción compiten con largometrajes de otras geografías las argentinas Sueño Florianópolis, de Ana Katz–donde la directora de Mi amiga del parque vuelve a leer con certera sensibilidad el inconsciente argentino–; Las hijas del fuego, de Albertina Carri, quien al momento del estreno de su película en Buenos Aires la consideró “puro cuerpo, pura voluptuosidad, pero también una puesta a prueba de la trama tal como la conocemos”–, y Julia y el zorro, de Inés María Barrionuevo, donde la directora de Atlántida se interna en la difícil relación de una madre y su hija, inmersas en una situación de duelo.

En la Competencia Internacional de Documentales las argentinas La hija de Tara (Georgina Barreiro) y Ausencia de mí, de Melina Terribili, compiten con documentales de Brasil, Chile, Trinidad y Tobago, Jamaica, Australia y Costa Rica. Habrá una Competencia Internacional de Cortometrajes, en la que el cine argentino estará representado por Bicicletas, de Cecilia Kang, y Toda mi alegría, de Micaela Gonzalo. En la misma sección se programaron cortos de Sudáfrica, México, Chile, España, Nueva Zelanda y Colombia, entre otros países.

En tanto, la Competencia Operas Primas/Directoras Argentinas ofrecerá los films La reina del miedo, de Valeria Bertuccelli; Familia sumergida, de María Alché; La cama, de Mónica Lairana, y El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, entre otras destacadas primeras películas de cineastas de esta geografía.

El Foco “Lita Stantic” estará destinado a una de las productoras más importantes del país –también cineasta– y se proyectarán tres películas que produjo en diferente épocas: Camila, film de época dirigido por la recordada María Luisa Bemberg, que le valió una candidatura al Oscar a Mejor Película Extranjera (que no finalmente no consiguió); La ciénaga, ópera prima de unos de los nombres esenciales del Nuevo Cine Argentino, Lucrecia Martel, y Cordero de Dios, de Lucía Cedrón, hija del cineasta Jorge “Tigre Cedrón”.

Pero Ficsur promete mucho más que las competencias: se programó un foco del gran cineasta alemán Max Ophüls (nombre artístico de Max Oppenheimer)– un ciclo originado en la Sala Lugones–, Panorama Sur-Sur (películas filmadas en el sur como, por ejemplo, Joel, de Carlos Sorín, que se proyectará en Tolhuin, donde fue rodada), Panorama Latino, un ciclo del Institut François y películas destacadas de ediciones anteriores de Ficsur. Una nutrida agenda de charlas y actividades paralelas completan la segunda edición de la muestra.