El gobernador Gustavo Sáenz celebró ayer que el primer proyecto minero del país aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sea en Salta. Se trata del proyecto Rincón, de la empresa Rio Tinto, que se desarrolla en el Salar de Rincón, en el departamento Los Andes.

“Desde el Norte, Salta se consolida como líder en minería responsable, generando cientos de puestos de trabajo, crecimiento para la provincia, y aportando al progreso de toda la Argentina”, sostuvo el gobernador en su cuenta de X.

La minera prevé invertir en la construcción de una planta de procesamiento de carbonato de litio grado batería. Así, Rio Tinto podría convertirse en el cuarto productor de litio de Salta, liderando las exportaciones de este mineral a nivel país y consolidando a la provincia en el mercado global.

El proyecto es el primero del sector minero de los siete que se presentaron desde que entró vigencia el régimen de beneficios fiscales y cambiarios, en octubre del año pasado.

El anuncio fue realizado en el marco del evento ArminerA, que agrupa a las principales empresas del sector.

Rio Tinto proyecta inversiones por US$2700 millones para aumentar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará a mediados de este año.

Rio Tinto es la segunda empresa minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales del año pasado. La compañía opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país.

Sáenz en Amcham

Por otra parte el gobernador de Salta participó como orador en la jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina AmCham Summit 2025.

En el evento que reúne a líderes empresariales, funcionarios y representantes de diversos sectores, Sáenz compartió su visión sobre el papel fundamental de las provincias en el futuro del país.

Junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, integró el panel "Federalismo en la Argentina competitiva".

Gustavo Sáenz resaltó la importancia de imprimir un rumbo federal ya que “el futuro de Argentina no se define solo en Buenos Aires. Cuando las provincias crecen, el país se fortalece", afirmó el mandatario salteño.

Destacó el rol estratégico de Salta y de las provincias del Norte: “Somos un gigante dormido que está comenzando a despertar para mostrarle a todo el país su enorme potencial. Tiene todo lo que el mundo hoy necesita, no solo minerales críticos, sino también energía y agroindustria”, reiteró.

De acuerdo a este contexto, el gobernador consideró: "Tenemos la oportunidad histórica de darnos cuenta de que el Norte es la salida para nuestro país”.

Sin embargo, abogó por infraestructura que le otorgue a la región la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y desarrollarse. Mencionó en este punto el corredor bioceánico, una obra fundamental para la integración y el desarrollo de las economías regionales.

Críticas a Cristina y a Macri

En el panel el mandatario salteño fue consultado sobre las elecciones pasadas. Sáenz opinó que la baja concurrencia a las urnas, pese a que es así generalmente en las elecciones intermedias, también tiene que ver con que la ciudadanía “está cansada de que la clase política no tenga en cuenta la agenda de la gente”.

Y se explayó: “Hay necesidades, problemas y se ve que hay una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias. Es muy triste ver a ex presidentes que nunca asumen la responsabilidad de nada. La gente ya no quiere más ni a Cristina ni a Macri y está absolutamente demostrado en cada una de las provincias donde hemos tenido elecciones donde ninguno de estos partidos ha superado el cinco por ciento”.