Entre los muchos y cada vez más violentos discursos, posteos en redes e incitaciones públicas al odio por parte de La Libertad Avanza, varixs recordamos los lamentables 15 segundos de fama por los que transitó Jairo Henoch Guzmán, titular del PAMI de Río Gallegos y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz.

El 28 de noviembre del año pasado, en perfecta sintonía con los ideales odiantes y persecutorios que expresa recurrentemente el partido gobernante de este país, Guzmán publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram un mensaje violento y homolesbotransfóbico en el que se veía una foto de la bandera LGBTIQ+ flameando entre llamas, acompañada de la inscripción "En Argentina solo la celeste y blanca". Ante el repudio inmediato de gran parte de la sociedad y de otros espacios políticos, el funcionario eliminó el posteo en sus redes y trató de justificarse con la agudeza filosófica y la altura literaria a la que nos tienen acostumbradxs los miembros de su partido: "Yo no prendí fuego la bandera LGBTQ+, solamente publiqué una foto que vi en internet".

Inmediatamente, la directora de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos, Viviana Caballero, y el jefe del Dpto. de Diversidad, Rodrigo Ordóñez, realizaron la denuncia judicial contra Jairo Guzmán. Recién en los primeros días del corriente mes se dieron a conocer los resultados de la denuncia: un fallo que obliga al presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz a pedir disculpas públicamente por sus discursos de odio, y a realizar una serie de talleres en materia de diversidad y género como el "Dispositivos para Varones", que dicta la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia patagónica.

'El fallo es suficiente y contundente en su mensaje social'

El fallo, además, cita la Ley Nacional N.º 23.592 contra actos discriminatorios, la Ley de Identidad de Género N.º 26.743 y documentos de tratados internacionales con jerarquía constitucional tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta. A esta altura de los acontecimientos, nadie se sorprenderá al enterarse de que Guzmán declaró que no va a realizar nada de lo que dictaminó el juez Marcelo Bersanelli, porque lo expresado en sus redes forma parte de sus convicciones a las que no planea renunciar.

En conversación con SOY, Viviana Caballero, directora de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos y una de la denunciantes, dialogó sobre el fallo, los procesos de la denuncia, la violencia permanente y los discursos de odio que alimentan el corazón de La Libertad Avanza en su provincia y en todo el territorio nacional.

¿Cuál fue la primera reacción de la comunidad LGBTIQ+ patagónica al ver el posteo de Jairo Henoch Guzmán con la bandera arcoíris prendida fuego y sus comentarios violentos?

-La primera reacción fue de alerta, rápidamente. Cada vez que se repetía la imagen aparecía la necesidad de hacer algo con urgencia. Advertimos la gravedad de la situación y comenzamos a convocarnos, para muchxs la respuesta debía ser en las calles y en comunidad. Pero también el posicionamiento frente a su publicación debía ser claro. No era una opinión, era un mensaje de odio: se esconden con frases que te hablan de patria y moral pero instalan el odio, la discriminación y la violencia en las calles.

¿El proceso por el cual iniciaron la demanda contra Guzmán fue fluido?

-La Dirección de Políticas de Género, de la que soy Directora, se consolidó fuertemente a partir del retroceso de políticas de género tanto Nacionales como Provinciales. Dentro de la misma incorporamos equipos administrativos legales para acompañar a mujeres y diversidades en situaciones de violencia y/o discriminación. Fueron estos equipos quienes delimitaron las estrategias legales. Las mismas contaron con aceptación social además de la atención oportuna y sensible por parte de la Justicia. No encontramos trabas en la justicia.

¿Pensás que el fallo es correcto y que las tareas que tiene que hacer Guzmán son suficientes como para reparar el daño generado?

-El fallo es suficiente y contundente en su mensaje social, el estado de derecho no ha desaparecido. A pesar de no poder saber el impacto subjetivo que generó en el referente de LLA, cuando asistimos a la justicia, lo hicimos por y para la comunidad, para mostrar que los seres odiantes encuentran un límite real en la sociedad. Nunca podrá ser reparado el daño producido por el odio, la violencia y la discriminación, lo que se procura es que no se repita, no se perpetúe y por último sea cada vez menos frecuente con menor aceptación social.

Jairo Guzmán y la foto que publicó en sus redes en 2024

EL INCUMPLIMIENTO AVANZA

El medio patagónico "La Opinión Austral" ya confirmó que Jairo Guzmán no piensa cumplir la sentencia dictaminada por el juez Marcelo Bersanelli y que, además, no planea pedir disculpas por sus dichos en las redes sociales. Tal como publicó la Agencia OPI de Santa Cruz, el dirigente se refirió al dictamen asegurando que “no voy a pedir disculpas sobre algo que pienso; no pienso renunciar a mis ideas; no hay poder en el mundo que me pueda hacer cambiar, ni judicial, ni político, que pueda transformar mis ideas y valores morales que se trasmitieron a través de mi fe, mi educación y mi familia”.

¿Están conformes con el resultado? ¿Sus expresiones violentas no deberían tener consecuencias directas en su labor de funcionario público como titular del PAMI?

-No podemos hablar de conformidad respecto al resultado del fallo ya que los comentarios de odio siguen reproduciéndose en los discursos del referente. Es preocupante la sobrada impunidad con la que se ignoran las estructuras sociales que regulan las prácticas de quienes están a cargo de la conducción de organismos estatales, sobre todo aquellos que brindan servicios de atención e intervención social. A partir de hacerse público el fallo de la justicia, el sentenciado no expresó remordimiento ni reconoció el daño social producido, además de ejercer delitos de desobediencia por los que será denunciado las veces y de las formas que sean necesarias. El referente de esta manera no solo expone su perfil homofóbico, sino que además ofrece pruebas de que él mismo es capaz de desatender los pedidos la justicia, esto en el marco de existir otras denuncias en su contra relacionadas con la corrupción y la extorsión dentro de los organismos estatales.

¿Tienen manera de dimensionar el daño concreto que generan en este contexto los discursos de odio como los de Guzmán?

-Sí. Hablando con la gente en primer lugar, ocurrió que luego de las primeras manifestaciones sociales de repudio que organizamos, comenzaban a buscarnos para ser escuchadxs, nos contaban cómo estos mensajes de odio se hacían más frecuentes, en la calles, en los colegios con los y las pibas, dentro de las casa con adolescentes que habían iniciado sus transiciones, diversidades y disidencias en búsqueda de trabajo, entre otros relatos que nos mostraban la enorme grieta que avivaban los mensajes de odio, que no solo los reproducían los referentes de LLA, sino que organizaban con ellos alianzas mediáticas para instalar "una idea". Pero lo que ellos no sabían, es que nosotros, nosotras y nosotres sabíamos qué hacer con su odio, debíamos organizarnos y visibilizar nuestra existencia. Nuestro mensaje es que las leyes, que son el resultado de nuestras luchas, no han cambiado, y que cuando intentan vulnerarlas las defendemos. Las diversidades somos parte de la sociedad y la construimos con nuestro aporte, las diversidades de Río Gallegos somos estudiantes, docentes, profesionales, empleadxs, empleadorxs, investigadorxs, deportistas, artistas, empresarixs, agentes sociales y de la salud, funcionarxs públicos y demás roles que, como seres humanos, asumimos y desempeñamos.