Joanna Picetti, la electa diputada macrista a la que Cambiemos no dejó asumir su banca, no se resigna. Luego del escándalo en medio del discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa acusándolo de “discriminar a la mujeres”, Piccetti volvió ayer al Congreso para reclamar su banca en una nota presentada al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. “La próxima sesión me tienen acá. Y si no hay banca, me pongo una sillita plegable”, dijo Picetti a parlamentario.com, el viernes pasado tras burlar el férreo operativo de seguridad y llegar hasta el recinto. La vicepresidenta Gabriela Michetti le inició una causa penal que ayer recayó en el juez Claudio Bonadio.