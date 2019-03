El regreso de Lionel Messi, cuyo último partido fue ante Francia en el Mundial de Rusia, y la ausencia de Sergio Agüero resaltan en una lista con varias sorpresas difundida ayer por el técnico de la Selección, Lionel Scaloni, para los amistosos que el equipo nacional disputará frente a Venezuela (el 22 de marzo, desde las 22, en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, desde las 16, en el Grand Stade de Tanger). También volverá el delantero Angel Di María, otro que no estaba desde la eliminación del Mundial del año pasado.

“Messi quiso venir y es un paso importantísimo. Es la señal número uno porque tranquilamente podría no venir a estos partidos y él me llamó y me dijo ‘Voy igual’”, contó Scaloni sobre el capitán del Barcelona. Y agregó: “Los primeros seis partidos después del Mundial fueron un palo grandísimo y más para Leo. La decisión era que no venga y fue del cuerpo técnico. A raíz de los partidos que vio, él está contento y quiere intentarlo una vez más”.

El entrenador también explicó la ausencia del Kun Agüero. “He escuchado y leído que yo tuve una discusión en el Mundial con el Kun. Fue uno de los cuatro o cinco con los que mejor relación tuve. Hablé en agosto con él y su situación no ha cambiado. Futbolísticamente está en un nivel increíble. Es un jugador que no hace falta probar y hasta quizás sería contraproducente que venga y no juegue”, afirmó. También se lo consultó por la inclusión de Di María. “Está porque necesitamos un jugador en esa posición ante las bajas de (Exequiel) Palacios y (Rodrigo) Battaglia”, dijo.